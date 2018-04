Walldorf. (rö) Der Gemeinderat Walldorf hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig dem dritten Bauabschnitt zur Sanierung der Waldschule zugestimmt, der 2014 umgesetzt werden soll. Die Kosten dafür liegen bei fast 1,2 Millionen Euro. "Wir gehen jetzt über aufs Hauptgebäude", sagte Stadtbaumeister Andreas Tisch. Zu den anstehenden Aufgaben gehören auch weitere Brandschutzmaßnahmen und der Bau von zwei neuen Treppenhäusern. "Wir können uns nur das vornehmen, was wir auch wirklich schaffen", verwies Tisch darauf, dass die Arbeiten an den Schulgebäuden nur während der Ferienzeit durchgeführt werden können. "2015 werden wir uns dem Erdgeschoss noch einmal widmen", kündigte der Stadtbaumeister an. In einem weiteren Schritt ist auch die Sanierung der Sporthalle noch vorgesehen.

Die Sanierung der Waldschule, vor allem in energetischer Hinsicht, wurde 2012 begonnen. Im ersten Abschnitt wurde an den Pavillons zwei und drei gearbeitet, außerdem wurde die Betonsanierung der Laubengänge ausgeführt. Im Sommer 2013 wurde der zweite Bauabschnitt an den Pavillons eins und vier umgesetzt, außerdem wurde die Akustik in den Räumen verbessert und die ersten Brandschutzmaßnahmen ausgeführt. Auch hinsichtlich des pädagogischen Konzepts waren Ergänzungen notwendig: So wurden in den Pavillons Verbindungstüren zwischen den Klassenräumen geschaffen, um die Flexibilität der Nutzung zu erhöhen. Für die ersten beiden Bauabschnitte hat die Stadt bisher insgesamt über 2,1 Millionen Euro ausgegeben und blieb damit im vorgesehenen Kostenrahmen.

"Was bis jetzt geliefert wurde, kann man zeigen und nach außen vertreten", erklärte Werner Sauer (CDU) und bat darum, alle Maßnahmen eng mit der Schule abzustimmen. "Die bisherigen Maßnahmen waren längst notwendig", sagte Günter Lukey (FDP). Man lege Wert darauf, dass auch weiterhin alle Arbeiten in den Ferien durchgeführt werden.

Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) bedankte sich "für die umsichtige Abwicklung der Maßnahmen". Mit dem dritten Bauabschnitt habe man alle Sicherheitsbestimmungen erfüllt und auch die Wünsche für das pädagogische Konzept der Schule. Hans Wölz (Grüne) sprach vom "erheblichen Aufwand von über drei Millionen Euro" für die Sanierung. Damit schaffe man "optimale Lehr- und Lernbedingungen" und wolle auch erreichen, "dass die Betriebskosten sinken".