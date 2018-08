Walldorf. (rö) Mit dem Projekt "Lebensader Oberrhein - Naturvielfalt von nass bis trocken" werden in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen einzigartige Lebensräume gefördert oder geschaffen, um seltenen und bedrohten Arten eine Zukunft zu geben. Finanziert wird das zunächst auf sechs Jahre angelegte, fünf Millionen Euro teure Projekt vom Bund, den drei beteiligten Bundesländern und den drei Landesverbänden des Naturschutzbunds (Nabu). In Walldorf ist das Programm durch die Maßnahme im Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt auf der Sanddüne am Hinteren Saupferchbuckel bekannt, wo durch Rodung zwei "Lichtinseln" geschaffen wurden. Auf den jetzt wieder offenen Sandflächen sollen beispielsweise der Dünen-Sandlaufkäfer oder die Sand-Strohblume gedeihen.

Jetzt soll ein weiterer sogenannter "Hotspot" auf Walldorfer Gemarkung folgen, über den Sebastian Eick, der Leiter des Forstbezirks Rheintal, und der örtliche Revierleiter Gunter Glasbrenner den Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung informierten. Auf dem Maulbeerbuckel (nördlich der Waldschule und des Gewanns Hof) soll die Kuppe der Düne auf einer Fläche von circa 0,4 Hektar umgestaltet werden. Auch hier will man eine Lichtung schaffen, was dadurch begünstigt wird, dass der Kiefernbestand "ein gewisses Maß an Schädigungen" aufweist (siehe auch separaten Artikel zum Forstbetriebsplan). Die Jungeichenbestände dort sollen dagegen erhalten und weiterentwickelt werden. Wie der Nabu in seiner Maßnahmenskizze schreibt, finden sich in diesem Bereich "entlang der schmalen Fußpfade unter anderem selten Arten der Sandrasen wie die Wohlriechende Skabiose". Es sei davon auszugehen, dass mit der Schaffung offener Sandflächen eine natürliche Ausbreitung der gefährdeten Pflanzenarten und der dazu gehörigen Tierwelt erfolgen könne. Das Projekt wird bis 2019 aus Fördergeldern finanziert und erfordert keinen städtischen Mitteleinsatz.

Wie Forstbezirksleiter Eick in der Gemeinderatssitzung sagte, habe man die Maßnahme unter allen Beteiligten "sehr einvernehmlich abgestimmt". Wichtig für den Forst sei beispielsweise, "dass die jungen Eichen erhalten bleiben" und die Auflichtung nur dort erfolge, "wo es keine wertvollen Laubgehölze gibt". Wie Förster Gunter Glasbrenner außerdem gegenüber der RNZ erklärte, funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Nabu und dessen Projektleiterin Dr. Katrin Fritzsch "wirklich sehr gut".

Aus dem Gemeinderat kam breite Zustimmung. "Das ist ja ein Geschenk, das können wir gar nicht ablehnen", sagte Dr. Gerhard Baldes (CDU), die Fläche sei auch mit Bedacht ausgesucht. Es sei "enorm wichtig, die ökologische Vielfalt zu bewahren", und dies auch "unseren Kindern beizubringen", sagte Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD). Deshalb regte sie an, die benachbarte Waldschule in das Projekt einzubinden. Auch Hans Wölz (Grüne) sprach sich "natürlich" dafür aus, mit der Maßnahme "die biologische Vielfalt zu fördern". Sein ausdrückliches Lob galt Förster Glasbrenner: "Hätten wir nicht einen solchen Revierleiter, würden solche Projekte nicht in Walldorf stattfinden." Günter Lukey (FDP) ergänzte, auch seine Fraktion unterstütze den "Hotspot" auf dem Maulbeerbuckel ausdrücklich. "Der Wald braucht dringend Unterstützung", man begrüße "auf die Zukunft ausgerichtete Maßnahmen".