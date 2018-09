Walldorf. (seb) Ziegenmelker, Sand-Strohblume und andere gefährdete Arten sollen neue Refugien erhalten: Das ist das Ziel einer konzertierten Aktion von Naturschutzbund und Landesbetrieb ForstBW im Staatswald auf Walldorfer Gemarkung. Zwei Dünenkuppen des "Hinteren Saupferchbuckels" nahe der "Vesperhütte" an der B 291 zwischen Walldorf und Oftersheim hat man gemeinsam ins Auge gefasst. Rodungen auf knapp 0,8 Hektar werden dafür notwendig.

Den Hintergrund bilden zwei groß angelegte Schutzprojekte. Zum einen ist da die "Lebensader Oberrhein", die unter der Ägide des Naturschutzbunds (Nabu) gepflegt wird: Am Oberrhein zwischen Bingen und Iffezheim sollen wertvolle Lebensräume mit Investitionen von fünf Millionen Euro aufgewertet werden. 75 Prozent davon trägt der Bund im Rahmen des Schutzprogramms "Biologische Vielfalt", 15 Prozent Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie zehn Prozent der Naturschutzbund. In Walldorf fiel hierfür im April der Startschuss gemeinsam mit Landesminister Alexander Bonde sowie Vertretern von Nabu, Bundes- und Landesnaturschutzamt, Wissenschaftlern, ehrenamtlichen Naturschützern und Vertretern der beteiligten Kommunen. Zum andern ist da das Waldschutzgebiet "Schwetzinger Hardt", das auf eine Initiative von Walldorfs Altbürgermeister Heinz Merklinger zurückgeht. Die Konzeption für das mit rund 3000 Hektar größte zusammenhängende regionale Waldschutzgebiet in Baden-Württemberg haben die Regierungspräsidien Karlsruhe und Freiburg, ForstBW sowie auch die sieben Hardtwaldgemeinden, Rhein-Neckar-Kreis und verschiedene Naturschutzverbände erarbeitet.

Die Schutzziele beider Projekte überschneiden sich, wenn es um den Extremstandort Düne geht. Das Pilotprojekt erläuterten Dr. Volker Späth vom Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz Bühl, das vom Landes-Naturschutzbund getragen wird, sowie Forstdirektor Sebastian Eick und Walldorfs Revierförster Gunter Glasbrenner. Für die kommenden beiden Jahrzehnte verfolgt man im Waldschutzgebiet auf insgesamt rund 200 Hektar das Ziel, an diesen trockenen Standorten lichte Wälder und vereinzelte kleinere Lichtungen mit Sand-Magerrasen zu schaffen. "Lichte Wälder, offene Strukturen, bilden den Schwerpunkt unserer Strategie", erklärte Sebastian Eick. Verschiedene seltene Vogel- oder Heuschreckenarten sowie diverse Pflanzen benötigen laut Volker Späth äußerst nährstoffarme, heiße, kurz: wüstenhafte Lebensräume - die man bereits auf den Dünen Sandhausens findet, von denen das Saatgut für die Rasengesellschaften stammt.

Die Lebensräume dieser Arten, die nicht nur nach deutschem Recht, sondern auch nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschützt sind, "sind bei uns in schlechtem Zustand", so Sebastian Eick. Dem wolle man durch diese Maßnahmen abhelfen, die durchaus ein Eingriff in den Wald seien, andererseits aber Bedingungen wiederherstellten, wie sie noch vor wenigen Jahrzehnten hier herrschten, als die Waldweide etwa von Schafen oder Ziegen noch üblich war.

Auf der größeren Düne wird eine Lichtung von 0,7 Hektar geschaffen, auf der kleineren wird sie rund 0,1 Hektar messen. Bäume, Unterholz und sogar die obere Humusschicht, die sich erst in jüngerer Zeit hier ablagerte, werden entfernt. Zum Vorschein wird der Flugsand kommen, der vor tausenden Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, hierhergeweht wurde. Auf zirka 0,45 Hektar rund um die erste und rund 0,2 Hektar um die zweite Lichtung wird der Wald durchforstet und ausgedünnt, sodass ein fließender Übergang entsteht. Der dient nicht nur der Steigerung der Artenvielfalt, sondern schont auch die benachbarten Bäume, die, das Dämmerlicht im Dickicht gewöhnt, sonst plötzlich wegen der höheren Sonneneinstrahlung unter Stress gesetzt wären.

In zwei Veranstaltungen werden die Schutzziele von Nabu und ForstBW vorgestellt: Zunächst beim Besuch von Landesminister Alexander Bonde sowie Bürgermeistern und Vertretern der Sprengelgemeinden am Samstag, 13. September, um 11.15 Uhr; und dann am Montag, 29. September, 17.30 Uhr, wenn Volker Späth und Dr. Katrin Fritzsch vom Nabu zur Waldbegehung einladen.