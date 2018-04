Walldorf. (rö) Der Gemeinderat Walldorf hat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung (Wilfried Weisbrod, Grüne) die Offenlage des Bebauungsplanentwurfs "Walzrute, 1. Teiländerung" und die parallele Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beschlossen. Die Änderung wird notwendig, weil das Software-Unternehmen SAP hier ein Rechenzentrum bauen möchte. Im Bebauungsplan war auf der Fläche ein Parkhaus vorgesehen. Laut Verwaltung steht das Verfahren unter "hohem zeitlichen Druck", da der Baubeginn schon Anfang 2016 sein soll. Problematisch ist die artenschutzrechtliche Prüfung, die in der zweiten Jahreshälfte nur eingeschränkt möglich ist. Deshalb will man diese im Sinne einer "Worst-Case-Analyse" vornehmen, die zwar einen höheren Aufwand erfordert, aber zügig umgesetzt werden soll.

"Wir sehen eine Stärkung des Standorts", signalisierte Werner Sauer die Zustimmung der CDU-Fraktion. Die Pläne der SAP seien ein positives Zeichen. Man hoffe, dass die Naturschutzbehörde die Artenschützenprüfung "fair durchführt". Auch Manfred Zuber (SPD) sah eine "Stärkung des Standorts", man ziehe ein Rechenzentrum einer Hochgarage vor. "Wir glauben, dass man das Verfahren zügig durchführen kann", sagte Zuber. Dr. Günter Willinger stimmte für die FDP zu. Man gehe davon aus, dass durch das Worst-Case-Szenario die erforderlichen Naturschutzmaßnahmen "ausreichend abgedeckt" sind.

Hans Wölz (Grüne) kritisierte, mit dem bis zu zwölf Meter hohen Gebäude ergebe sich "eine Bebauung unseres Hochholzrands, wie wir sie uns nicht vorgestellt haben". Das beschleunigte Verfahren sehe seine Fraktion aber nicht als kritisch an. Man wolle, dass Untere und Obere Naturschutzbehörde "über das Verfahren schauen und ihre Anforderungen stellen". Laut Wölz sehen aber auch die Grünen "den Standortsicherungsaspekt" und tragen diesen mit. Grundsätzliches zur Baumaßnahme äußerte Wilfried Weisbrod, der in der Oktober-Sitzung nicht anwesend gewesen war. Schon die Bebauung mit Parkhäusern sei "damals sehr umstritten" gewesen, eigentlich habe man das Gelände unter Landschaftsschutz stellen wollen. Trotz seiner kritischen Worte sah er aber die "große Relevanz" des Bauvorhabens und enthielt sich letztlich der Stimme.

In einem weiteren Punkt der Tagesordnung stimmte der Gemeinderat einhellig dem Beitritt der Jagdgenossenschaft Walldorf zur "Hegegemeinschaft vorderer Kraichgau/Kraichgauniederungen" zu. Dafür hatten sich die Walldorfer Jagdpächter ausgesprochen, für die Stadt entstehen keine finanziellen Verpflichtungen. Zweck der Hegegemeinschaft (die durch das neue Jagd- und Wildtiermanagementgesetz ermöglicht wird) ist es, Maßnahmen der Bejagung, der Hege und des sogenannten "Wildtiermanagements" jagdbezirksübergreifend abzustimmen und nach einheitlichen Grundsätzen durchzuführen.