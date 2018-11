Gab Einblick in die Methoden von Einbrechern und Tipps zum Schutz: Kriminalhauptkommissar Martin Boll. Foto: Pfeifer

Von Johanna Andrejew

Walldorf. Mit dem Thema "Einbruchsdiebstahl - Ratschläge der Polizei" treffe er den Nagel auf den Kopf: Das sagte Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab, als sie Kriminalhauptkommissar Martin Boll vom Polizeipräsidium Mannheim im Rathaus begrüßte.

Durch 123 Wohnungseinbrüche in diesem Jahr im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Wiesloch ist das Thema in letzter Zeit so präsent. Bürger möchten einfach sich und ihr Haus schützen: Bürgermeisterin Staab versprach den Zuhörern "einen informativen und spannenden Abend, eine bunte Mischung aus Theorie und Praxis. Aktenzeichen XY ... ungelöst ist nichts dagegen!"

Seinen mit viel Humor gewürzten Vortrag begann der Experte gleich mit dem Hinweis: "Haben Sie alle Türen zugezogen? Denken Sie daran, immer abzuschließen und nicht nur die Tür ins Schloss fallen zu lassen!" Der Kriminalhauptkommissar riet: "Wenn sie einen Einbrecher überraschen, werden Sie laut! Stellen Sie sich ihm nicht in den Weg, wenn er flüchten will." Denn: "Einbrecher flüchten lieber, als lange zu kämpfen."

Beim Einbruch gehe es nicht nur um Diebstahl oder Beschädigungen, erklärte Martin Boll. Es gehe auch um psychische Folgen für die Betroffenen. Jeder fünfte von ihnen ziehe anschließend um, viele litten an Schlafstörungen und Ängsten sowie am Bewusstsein, "dass jemand in ihrem Intimsten herumgewühlt hat".

Vor einem Einbruch sei praktisch niemand sicher, betonte Boll: "Selbst beim Polizeipräsidenten wurde eingebrochen während er nachts schlief." Die Erfahrung des Kriminalhauptkommissars zeigt, dass "jedes Haus, jede Wohnung betroffen sein kann; egal ob neu oder alt, ob Villa oder Hütte". Allerdings würden Ortsrandlagen und alle anderen Tatorte "mit geringem Risiko, Abwesenheit der Bewohner sowie sicheren Fluchtwegen" bevorzugt. Begehrt sind laut Boll vor allem Bargeld, Goldschmuck sowie Klein-Elektronik - allgemein Dinge, die man leicht einpacken und zu Geld machen kann.

Zur typischen Ausrüstung der Einbrecher gehören Stemmeisen, Zange, Kuhfuß oder Bolzenschneider. Oft genügt Boll zufolge aber ein Schraubendreher, um durch Fenster oder Balkontüren ins Haus zu kommen. Und "bei schräg gestellten Fenstern ist überhaupt kein Werkzeug nötig!" Wie schnell die "Profis" problemlos Fenster und Türen aufhebeln können, zeigte Boll anhand seines Bild- und Filmmaterials.

Natürlich gibt es eine große Auswahl an Sicherungsmöglichkeiten, wie der Referent deutlich machte. Empfehlenswert ist die Sicherung durch sogenannte "RC2-Fenster", die mindestens drei Minuten Sicherheit bieten - allerdings mit Kosten von jeweils 1300 Euro, so Boll: für viele Hausbesitzer zu teuer. Deshalb empfahl er mehrere Sicherungsmöglichkeiten, die mit weitaus weniger Kosten verbunden sind, wie abschließbare Tür- und Fenstergriffe, Sicherungen für die Gitter der Kellerfenster, aber auch die Vermeidung von Hinweisen auf die Abwesenheit der Bewohner (keine vollen Briefkästen, Zeitschaltuhren fürs Licht). "Ganz wichtig sind wachsame Nachbarn", betonte Boll.

Zum Schluss, nach einigen Fragen der Besucher, kam noch Bolls Hinweis für Walldorfer Bürger: "Am 16. November wird ein Fahrzeug mit Informationen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg auf dem Edeka-Parkplatz stehen, dort kann man sich individuell Beratung holen."