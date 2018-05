Walldorf. (etz/rö) Ein Kind bringt junge Paare in eine völlig neue Lebenssituation. Plötzlich werden Fragen interessant, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Und: "Man braucht viele Menschen um einen herum, die einem zur Seite stehen", wie Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab jetzt sagte, als der neue Besuchsdienst für Eltern Neugeborener vorgestellt wurde. Diesen hat die Stadt gemeinsam mit dem Verein Familienzentrum Walldorf initiiert. Hauptanliegen ist laut Alexandra Lienhardt (Familienzentrum), jungen Familien den Zugang zu den Angeboten, die es in Walldorf gibt, "möglichst leicht zu machen".

Deshalb gibt man der Stadt jetzt ein Gesicht: Statt eines unpersönlichen Geschenks per Post, übernehmen Jette Houghton-Larsen, Patricia Wehran, Dagmar Criegee und Iris Schumacher ehrenamtlich den Besuchsdienst. Mit einem Schreiben seitens der Stadt angekündigt, besuchen sie die Eltern Neugeborener etwa sechs bis acht Wochen nach der Geburt des Kindes. Neben einem kleinen Kuscheltier ("das kommt gut an", so Alexandra Lienhardt) haben sie zahlreiche Informationen dabei, die direkt vor Ort relevant sind. "Oft sind das Insidertipps, zum Beispiel, dass man sich für Babyschwimmkurse ganz früh anmelden muss", so Alexandra Lienhardt.

Es gibt aber auch Flyer und Broschüren, die auf so unterschiedliche Angebote wie den Spielplatztreff, die musikalische Früherziehung oder den Verein Generationenbrücke hinweisen, das aktuelle Programm der VHS oder eine Übersicht über die Angebote in der Kinderbetreuung. Der Verein Familienzentrum stellt sich vor und es gibt Gutscheine der Stadt sowie für das "Stärke"-Programm des Landes. "Das sind Kerninformationen, die man im Alltag braucht", sagte Alexandra Lienhardt.

Die Ehrenamtlichen haben bei bislang 28 Besuchen sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht: Trotz des Briefs, den man vorab bekommt, scheint nicht jeder auf den Besuch vorbereitet zu sein. "Eine Frau hat mich im Schlafanzug empfangen", berichtete Dagmar Criegee. Man habe sich dann aber trotzdem sehr nett unterhalten. "Die Mütter nehmen das positiv auf", meinte Patricia Wehran. "Viele waren sehr glücklich über den Besuch, weil sie gar nicht wussten, was hier alles angeboten wird", sagte Jette Houghton-Larsen. Oliver Tuscher, Vorsitzender des Vereins Familienzentrum, nannte die Zusammenarbeit mit der Stadt einen "logischen Schritt". Das Stillcafé ("Café Milchbar" im evangelischen Gemeindehaus), das man seit einem Jahr mit großem Erfolg anbiete, passe gut zum Besuchsdienst. "Hier kann man sich austauschen und viele Probleme relativieren sich", sagte Tuscher.