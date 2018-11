Walldorf. (rö) "Sie sind Spürnase, wachsames Auge, häufig auch gute Seele, aber auch strenger Zeigefinger." So umriss Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall (SPD) die vielen Facetten der täglichen Arbeit der Autobahnpolizei. Gall war gestern nach Walldorf gekommen, um das neue Gebäude und den erweiterten Altbau des Verkehrskommissariats Walldorf feierlich einzuweihen. Hier sind jetzt die beiden früheren Autobahnpolizeireviere Walldorf (dem 2005 auch der Fahndungsdienst der Autobahnpolizeidirektion Karlsruhe angegliedert wurde) und Sinsheim an einem Standort vereint.

Die Arbeit der rund 90 Beamten (vor der Zusammenlegung waren es 56) "trägt maßgeblich zur hohen Sicherheit auf unseren Autobahnen bei", sagte der Minister. Ihnen gebe man mit den neuen Räumen einen "sicheren Hafen", den sie "nach schweren Einsätzen ansteuern können". Mit der Zusammenführung der beiden Reviere, seit 2007 und damit schon vor der Polizeireform geplant, erreicht man übrigens laut Gall genau das, was auch Ziel der Strukturreform ist: mit der Verschlankung des Verwaltungs- und Führungsapparats den operativen Bereich zu stärken, personelle und organisatorische Synergien zu schaffen.

Für insgesamt 3,6 Millionen Euro wurde in zweieinhalb Jahren Bauzeit ein Erweiterungsbau mit 840 Quadratmetern Nutzfläche auf drei Geschossen geschaffen und das aus dem Jahr 1984 stammende alte Reviergebäude grundlegend saniert, besonders auch in energetischer Hinsicht. Dienst- und Vernehmungszimmer, Sanitär- und Lagerräume wurden "auf die Ansprüche einer zeitgemäßen Polizeiarbeit abgestimmt", wie Finanz-Staatssekretär Ingo Rust (SPD) sagte. Ein zusätzlicher Unterrichtsraum findet im Obergeschoss des Neubaus Platz, die Zahl der Zellen im Untergeschoss des Bestandsgebäudes wurde auf vier erhöht. Neu ist auch die Farbgestaltung: Die neuen Blautöne der Polizei finden sich sowohl in der Fassadengestaltung als auch im Inneren.

Für die Nutzer zeigten sich der Leiter des neuen Verkehrskommissariats, Erster Polizeihauptkommissar Karl-Heinz Daiber ("mit dem Gebäude kann man zufrieden sein"), und die Mannheimer Polizeivizepräsidentin Caren Denner ("das Ergebnis spricht für sich") glücklich mit den freundlich gestalteten und vor allem ausreichend dimensionierten Räumlichkeiten. Bürgermeisterin Christiane Staab freute sich, dass am Walldorfer Kreuz, "einem der zentralen Verkehrsknotenpunkte in Europa", der Standort der Autobahnpolizei sogar noch ausgebaut worden sei. Das stärke auch das Sicherheitsgefühl in der Stadt und den Nachbargemeinden. Begrüßt wurden die Gäste der Feier von Annette Ipach-Öhmann, Direktorin Vermögen und Bau Baden-Württemberg.