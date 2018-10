Walldorf. (heb) Wenn Bäume gefällt werden sollen, denken die wenigsten Menschen zuerst an Naturschutz. Wie im Einzelfall dennoch beides zusammengehören kann, erklärte der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu), André Baumann, zusammen mit Vertretern des Forstes bei einer Informationsveranstaltung im Walldorfer Rathaus.

Nabu und Land Baden-Württemberg wollen im Rahmen des Projekts "Lebensader Oberrhein" die Sanddüne des "Hinteren Saupferchbuckels" nahe der Vesperhütte am alten Reilinger Weg auflichten, um Lebensraum für seltene und geschützte Arten zu schaffen. André Baumann machte deutlich, dass der nördliche Oberrheingraben eine der artenreichsten und vielfältigsten Regionen Deutschlands sei.

Er erläuterte, dass auf dem Saupferchbuckel zwei Flächen von 0,3 und 0,5 Hektar Fläche gerodet, die Baumstümpfe entfernt und der Oberboden abgetragen werden sollen. Auf den offenen, kargen Sandflächen können dann selten gewordene Spezialisten wie der Dünen-Sandlaufkäfer oder die Sand-Strohblume gedeihen. "In der Sandhäuser Düne hat man das buchstäblich in den Sand gesetzt", so Baumann. Der Fehler sei gewesen, dass man die Humusschicht mit den Konkurrenzpflanzen nicht abgetragen habe.

Der Walldorfer Ulrich Knäble wiederholte seine bereits auf einer Führung zum Hinteren Saupferchbuckel geäußerten Bedenken und regte an, auf eine größere Lichtung in der Nähe auszuweichen. "Da wächst nichts, da kann man etwas mit anfangen", sagte er. Man solle jetzt schnell umplanen.

Dieter Münch, Leiter des Kreisforstamtes, sah die Dünenköpfe als geeigneter an als die Fläche am Fuß der Düne, die der Forst für Eichenkulturen vorgesehen habe. Revierförster Gunter Glasbrenner merkte an, dass ein Teil der jungen Eichen dem Maikäfer zum Opfer gefallen sei. Dieses Jahr sei ein Maikäferjahr, er hoffe, dass sich die Kultur in den nächsten Jahren erholen werde. Man habe drei Dünenköpfe untersucht und denjenigen ausgewählt, auf dem vor 40 Jahren Schwarzkiefern gepflanzt wurden, so Münch. Die fremdländische Baumart wurde damals gepflanzt, da die heimische Waldkiefer Probleme habe, auf dem nährstoffarmen Sand zu gedeihen.

"Wir stehen dem Projekt offen gegenüber, weil es viele Fragen beantwortet", sagte Münch. Die Maßnahme sieht er als eine Art Experiment, um auf kleiner Fläche Erfahrungen zu sammeln. Ziel sei, innerhalb von 20 Jahren rund 200 Hektar des insgesamt 3100 Hektar großen Waldschutzgebietes "Schwetzinger Hardt" in Sandrasengebiete umzuwandeln.

"Wie sollen die Flächen offengehalten werden und wer wird herangezogen?", fragte Stadtrat Hans Wölz (Grüne). Baumann versprach, der Nabu werde sich sechs Jahre um das Projekt kümmern und 30.000 Euro dafür zahlen. Außerdem stehe das Land Baden-Württemberg dahinter. Die Flächen sollen dauerhaft durch Beweidung offen gehalten werden, wobei die Schafe als "lebende Biotopvernetzungskorridore" zur Verbreitung der seltenen Arten beitrügen.

"Uns betrifft es nicht", bestätigte Bürgermeisterin Christiane Staab. Es sei ein Projekt des Nabu mit dem Land im Staatswald und koste die Stadt Walldorf nichts. "Wir wollen die Menschen informieren, damit sie wissen, was im Wald passiert und warum da große Radlader unterwegs sind", sagte sie und sprach sich dafür aus, sich nicht nur aufzuregen, wenn in fernen Regenwäldern Arten bedroht seien, sondern Verantwortung für heimische Tiere und Pflanzen zu übernehmen. Oft wisse man nicht, wie die Arten miteinander zusammenlebten oder voneinander abhängig seien, sagte sie.

Münch wollte die beiden Projekte "Regionales Waldschutzgebiet" und "Lebensader Oberrhein" sauber getrennt wissen. Das Waldschutzgebiet solle nicht zuletzt sicherstellen, dass die hunderttausenden von Menschen, die um das Gebiet herum leben, den Wald zur Erholung nutzen können. "Es geht um Naturschutz, da, wo sich die beiden Projekte treffen", bemerkte er.

Der Sandboden lasse sich auch durch schweres Gerät nicht verdichten, betonte Baumann und Glasbrenner bekannte: "Wir gehen sonst auch mit dem Harvester in den Wald." Der Reilinger Weg werde nicht beeinträchtigt, da die Zufahrt über die Alte Schwetzinger Straße erfolgt, beruhigte er. Und den Bürgern, die sich nicht genügend informiert fühlten, konnte der Förster mitteilen, dass der Nabu um den Hinteren Saupferchbuckel herum bereits Banner mit Erklärungen angebracht hat.