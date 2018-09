So sieht der Sieger aus: Das Modell des Büros Michel und Wolf platziert das Gebäude für Mensa und Ganztagsbetreuung in Nachbarschaft zur Tennishalle (links), die neue Sporthalle (rechts) nordöstlich der bestehenden Halle, die dann abgerissen wird. Die beiden neuen Gebäude sind durch einen Laubengang verbunden. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) Im Januar hatte der Gemeinderat die Architektenleistung und Freianlagenplanung für den Neubau von Mensa, Ganztagsbetreuungsräumen und Sporthalle am Schulzentrum vergeben - wie zuvor vom Preisgericht des Planungswettbewerbs beschlossen an das Büro Michel und Wolf aus Stuttgart in Zusammenarbeit mit Preuss Freiraumplanungen. Diskutiert wurde damals vor allem über die Größe der Mensa. Zuvor hatte es dazu bereits aus den Reihen der Eltern kritische Stimmen gegeben, nachdem die Schulen zunächst nur einen Raumbedarf von 200 Quadratmetern vorgegeben hatten, den die Verwaltung auf 400 Quadratmeter angehoben hatte.

Stadtbaumeister Andreas Tisch stellte dem Gemeinderat jetzt den aktuellen Stand der Vorplanung vor, der das Gremium einhellig zustimmte. Demnach hat man jetzt einen Mensabereich mit 423 Quadratmetern, der bei maximaler Bestuhlung 286 Sitzplätze ermöglicht, sowie eine Cafeteria mit einer Größe von 119 Quadratmetern und weiteren 68 Sitzplätzen. Zum Vergleich: Heute weist die Mensa in der Aula des Schulzentrums rund 90 Plätze aus. In der neuen Mensa könne man dann, wenn in drei Zeitfenstern Essen angeboten wird, bei einer Maximalbestuhlung und 354 Plätzen in der Spitze 900 bis 1000 Schüler pro Tag verköstigen - rund die Hälfte der Schüler des gesamten Schulzentrums. "Wir haben das intensiv mit den Schulen abgestimmt, das wird dem erwarteten Bedarf geregt", sagte der Stadtbaumeister. Auf dieser Grundlage, so Tisch, könne man weiterplanen und werde "dann in Kürze auch die Kosten darstellen". Er erklärte auch, dass man für eine potenzielle Erweiterung der Mensa bereits ein Baufeld zur Verfügung habe.

Zum Zeitplan sagte der Stadtbaumeister, dass der Spatenstich für das Gesamtprojekt im ersten Halbjahr 2017 erfolgen soll, die Fertigstellung der Mensa sei zum Schuljahresbeginn 2017/18 geplant. Als Interimslösung, um das jetzige Mensaangebot zu verbessern, hat man das kleine Foyer der Astoria-Halle ins Auge gefasst. Hier ist ein Küchenbereich vorhanden und es könnten 60 Sitzplätze geschaffen werden. Auch dieser Lösung stimmte der Gemeinderat einhellig zu. Der Erste Beigeordnete Otto Steinmann sprach von einem "Vorratsbeschluss", da sich eventuell im Schulgebäude noch eine andere Möglichkeit finden lasse.

"Die Bestuhlung wird auf jeden Fall noch überarbeitet", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab zu Beginn der Diskussion, da die maximale Auslastung des Mensabereichs schon auf der vorangegangenen Sitzung des technischen Ausschusses kritisiert worden war. "Das sollte reduziert werden, dann steigt der Wohlfühlcharakter", erklärte Christian Winnes für die CDU-Fraktion. Laut den Umfragen der Schulen seien 300 Plätze "vorerst ausreichend", davon gehe man ebenfalls aus. Einer "Vollauslastung" der Mensa werde man nicht zustimmen, machte Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) deutlich. Schließlich bräuchten Kinder und Pädagogen gerade beim Essen "artgerechte Haltung". Deshalb "hätten wir die Mensa gerne größer gehabt".

Die Vergrößerung der Flächen sei "ein ganz gewaltiger Sprung", sagte Hans Wölz (Grüne), "da ist man auf die Bedenken eingegangen". Für die Bestuhlung zeigte er sich zuversichtlich, "dass noch Belegungsvarianten vorgestellt werden". Dr. Günter Willinger (FDP) zeigte sich froh, "dass wir jetzt maximal 350 Plätze haben" und erklärte: "Wenn die Schulleitungen uns sagen, dass das ihren Vorstellungen entspricht, geben wir jetzt das ’Go’."