Im letzten Sommer schloss der alte evangelische Kindergarten in der Walldorfer Schulstraße eigentlich seine Türen. Weil es an Betreuungsplätzen mangelt, soll das Gebäude jetzt ertüchtigt und wieder genutzt werden. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) Im Sommer 2013 nahmen Kinder, Erzieherinnen und Eltern Abschied vom evangelischen Kindergarten in der Schulstraße. Seit 1958 in Betrieb, hatte das Gebäude zu diesem Zeitpunkt ausgedient, stattdessen wurde das neue Haus in der neuen "Sozialen Mitte" Walldorfs bezogen. Doch nun feiert der alte Kindergarten sein Comeback: Weil es in der Astorstadt an Betreuungsplätzen fehlt (und zwar sowohl für unter als auch für über dreijährige Kinder), wird das Gebäude zur "Interimslösung" und soll vorübergehend bis zu drei Gruppen mit Kindern aller Altersstufen aufnehmen. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen und auch die notwendigen finanziellen Mittel genehmigt: 230.000 Euro für die Ertüchtigung des Gebäudes sowie für die Ausstattung der drei Gruppen rund 100.000 Euro.

Der Erste Beigeordnete Otto Steinmann hatte bereits in der Januar-Sitzung im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung auf die fehlenden Betreuungsplätze hingewiesen (die RNZ berichtete am 23. Januar). "Wir brauchen eine Lösung für mehr als zehn Kindergartenplätze und 30 U3-Plätze mit unterschiedlichen Betreuungszeiten", sagte Steinmann jetzt. Aktuell stehen auf der Warteliste 13 Kinder ab drei Jahren und 27 Kinder unter drei Jahren. Die Verwaltung hatte in den vergangenen Wochen zwei Lösungsansätze untersucht. Zum einen eine dezentrale Lösung, in der eine ehemalige Wohnung im Astorhaus, die Hausmeisterwohnung in der Krippe in der "Sozialen Mitte", der Raum einer auslaufenden Hortgruppe im "Haus der Kinder" sowie eventuell auch das "Haus der kleinen Hände" in Frage gekommen wären. Favorisiert von der Verwaltung wurde aber als zentrale Lösung der alte evangelische Kindergarten, und zwar "ausdrücklich als Interimslösung", so Otto Steinmann.

Laut dem Ersten Beigeordneten besteht dort die Möglichkeit, je nach Bedarf zwei oder drei Gruppen aller Altersstufen unterzubringen. Zwar sei die Reaktivierung des alten Kindergartens "psychologisch nicht einfach zu vermitteln, da man das Gebäude mit der Begründung aufgegeben hat, es sei nicht mehr zeitgemäß". Aber, so Steinmann, es biete mehrere Vorteile: So sei eine größere Flexibilität gegeben, auch die erweiterten Spielgruppen im Kapellenweg und den Hort einzubeziehen. Der Verein Zipfelmützen würde als Betreiber auftreten, die Lage der Einrichtung sei zentral in der Stadt, es sei ein ausreichendes Außengelände vorhanden und auch der evangelische Posaunenchor, der nach wie vor im Kellergeschoss beheimatet ist, könne dort weiter bleiben. Die Interimslösung will man laut Steinmann so lange nutzen, bis die weiteren Überlegungen zum zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd konkretisiert sind. Dann müsse man auch die Frage diskutieren, ob man dort - oder an einem anderen Ort - eine weitere Einrichtung für die Kinderbetreuung schaffen will.

Stadtbaumeister Andreas Tisch wies darauf hin, dass es sich definitiv nur um eine Übergangslösung handeln soll. Im Erdgeschoss könne man "gut drei Gruppen unterbringen und den Bedarf decken". Das Obergeschoss, das einen höheren Instandsetzungsbedarf haben soll, könne man außen vor lassen. "Wir werden das Haus so ertüchtigen, dass eine gute Betreuung möglich ist", versprach Tisch. Dafür werde man jedoch "ein bisschen Zeit brauchen", bat er um etwas Geduld. Auf RNZ-Nachfrage sagte der Stadtbaumeister: "Bis zum Sommer wollen wir es schaffen."

"Die beste Lösung ist der evangelische Kindergarten", erteilte Hannelore Blattmann die Zustimmung der CDU-Fraktion. Man habe jetzt "schnellen Handlungsbedarf". Eine dauerhafte Lösung sei dann dort sinnvoll, "wo in Zukunft junge Familien wohnen". Auch Dr. Günter Willinger (FDP) sah im alten Kindergarten die naheliegendste Lösung, die sich schnell verwirklichen lasse. Das Gebäude müsse man "so weit herrichten, dass Kinder und Eltern gerne hingehen". Ob ein Neubau in Walldorf-Süd oder an einem anderen Standort verwirklicht werde, "kann man noch diskutieren", so Willinger.

Dr. Andrea Schröder-Ritzrau konnte für die SPD ebenfalls zustimmen. Sie sei sich sicher, dass man mit dem Vorschlag des Bauamts "eine gute Lösung" bekomme. "Die Nutzerfamilien müssen sich nicht sorgen", sagte sie. Der alte, neue Kindergarten werde "kindgerecht, schön und behaglich". Die Lösung für die Zukunft sieht Andrea Schröder-Ritzrau allerdings eher nicht in Walldorf-Süd: Derzeit sei die Verteilung der Kindertagesstätten in der Stadt "nicht ganz ausgewogen", deshalb sei die SPD für eine Einrichtung, "die eher im Norden platziert ist".

Zustimmung kam auch von Wilfried Weisbrod für die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Er forderte, Mobiliar auszuwählen, das man auch später in einem Neubau verwenden könne. Seine Fraktion zweifle außerdem an, "ob Walldorf weiter so stark wachsen muss". Es gebe nur noch wenige überbaubare Flächen, so Weisbrod, deshalb müsse man in Zukunft "genau betrachten, wann und wo wir etwas Neues bauen".