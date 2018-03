Walldorf. (rö) Seit vergangenen Samstag ist nach rund zwei Jahren Bauzeit das Schlimmste überstanden: Die Vollsperrung rund um die Walldorfer "Drehscheibe" konnte aufgehoben werden und der Verkehr rollt über den neuen Ovalkreisel. Seit Montag ist auch die Zufahrt von der Bahnhofstraße in die Schulstraße wieder möglich. Nur die Nutzer des ÖPNV müssen sich noch etwas gedulden: Die Busse fahren erst ab Montag, 30. September, die neuen Haltestellen an. Auf dem Drehscheibenplatz, im alten Schulhaus und im neuen Ärzte- und Dienstleistungszentrum sind momentan noch die abschließenden Baumaßnahmen im Gange. Die offizielle Einweihung des neuen Drehscheiben-Platzes soll am Kerwesamstag, 19. Oktober, stattfinden. Foto: Pfeifer