Von Jörg Knausenberger

Walldorf. Dass Blues aus der Tiefe des Herzens viel Freude bereiten kann, zeigte sich am vergangenen Freitag im Café Art in Walldorf. Die Johnny Rieger Band und die Timo Gross Band zeigten, dass sie aktuell ohne Frage zum Besten zählen, was der deutsche Blues zu bieten hat. Es erstaunt immer wieder, welch gute Konzerte im Rahmen von "Swingin' WiWa" angeboten werden: Dieses Blues-Event im Café Art ist seit zehn Jahren, also von Anfang an, mit dabei.

Die Johnny Rieger Band präsentierte größtenteils Eigenkompositionen von den beiden Alben "Come On" und "Come Closer". Das abwechslungsreiche Programm enthielt Mid-Tempo-Shuffles mit Slide-Gitarre, Heavy Blues, wie beim Stück "Road Trip" oder Slow Blues, etwa beim Titel "Butchery". Johnny Rieger (Gitarre, Gesang), Matthias Scherer (Bass) und Michael Jochum (Schlagzeug, Gesang) schlagen erfolgreich eine Brücke vom klassischen Blues in die Moderne. Laut Matthias Scherer ist der Blues der "Heimathafen" der Band, der mit Elementen aus Southern Rock, Funk und Soul angereichert wird.

Die Band begeisterte durch Vitalität und eine ungeheure Spielfreude, schnell sprang der Funke aufs Publikum über. Das funkige "Come On" zählte zu den Höhepunkten. Eine besondere Faszination löste die Version des Kenny-Wayne-Shepherd-Songs "Blue on Black" aus, bei der es den Musikern gelang, einzigartige Stimmungsbilder zu transportieren. Neben der feinen, filigranen Gitarrenarbeit und dem Arrangement sorgte hier der Wechselgesang zwischen Johnny Rieger und Michael Jochum für besondere Akzente. Nach der Zugabe "Crossroads" räumte die Johnny Rieger Band, begleitet von großem Beifall, die Bühne.

Timo Gross spielte mit seiner Band Eigenkompositionen und Covers vom aktuellen Album "Landmarks". Hier hat er eigene Versionen von Liedern veröffentlicht, die ihn auf dem Weg zum Profimusiker berührt, begleitet und geprägt haben. Das Konzert begann ruhig mit dem entspannten "I'll Make Love To You Anytime" von J.J. Cale. Mit "You Don't Love Me" folgte eine Midtempo-Nummer mit einem wunderbaren Eingangsriff - bereits hier zeigte sich, dass Timo Gross an diesem Abend gut aufgelegt war. Er hat die Musik von Jimi Hendrix, Peter Green, Billy Gibbons oder Albert Collins aufgesogen und daraus seinen eigenen Gitarrenstil entwickelt, der ihn so einzigartig macht.

Neben den schnellen, rhythmusgeprägten Läufen war es immer wieder der berühmte Ton, der die Besonderheit seines Spiels ausmachte: Er ließ die Gitarre singen, schreien, heulen oder fauchen. Moritz Grenzmann am Bass und Dominik Rivinius am Schlagzeug bildeten eine solide, songorientiert spielende Rhythmusgruppe. Nach einem fabelhaften Set und einem abschließenden "I Thank You" in der ZZ-Top-Version, bei dem das Publikum zum Ausklang kräftig mitsingen durfte, verließen die Musiker zunächst die Bühne.

Als Zugabe spielte die Timo Gross Band einige Titel gemeinsam mit Johnny Rieger. Überwältigend war die Version des Otis-Rush-Stückes "All Your Love (I Miss Loving)". Timo Gross spielte die prägnanten Riffs hart, aber authentisch und überzeugte gesanglich. Die Soli wechselten zwischen beiden Gitarristen hin und her, zwischendurch folgten eine Temposteigerung und ein jazziger Part sowie die Rückkehr zum Grundriff als Grande Finale des Songs.

Der Abend hätte kein schöneres Ende finden können als die Rückbesinnung auf den Mississippi Delta Blues. Beim Klassiker "I'm Tore Down" spielte Timo Gross akustische Gitarre und sang, Johnny Rieger streute dazu Slide-Soli auf der Dobro ein. So ähnlich muss es in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in den "Juke Joints" der Südstaaten geklungen haben.

Das Café Art hatte sich wieder einmal als Veranstaltungsort mit einer tollen Livemusikatmosphäre gezeigt. Es bleibt die Vorfreude auf weitere Events von "Swingin' WiWa", das noch bis zum Ende des Monats andauert.