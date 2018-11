Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Der Junge gibt nicht auf. Immer wieder versucht er - angeleitet von einem Mitglied der SG Walldorf und unter den beifälligen Blicken von Mutter und Baby - den Ball in den Korb zu treffen. "Coach" steht auf dem T-Shirt des Mannes, der sich den Jungen schließlich schnappt und ihn so hoch hebt, dass er den Ball sicher im Korb versenken kann.

Mitglieder verschiedener Sparten der Sportvereine SG Walldorf Astoria und TSG Wiesloch waren beim siebten Bewegungstag von WiWa Familie in der Astoria-Halle Walldorf gefordert und sorgten an zahlreichen Stationen für Spaß und Bewegung. Unter anderem weckte eine Slackline mit ausgeklügelter Sicherung die Aufmerksamkeit. In der großen Sporthalle verteilt bewegte sich jeder nach seiner Façon - auf einem Bewegungsparcours, mit Reifen, Seilen, großen oder kleinen Bällen, mit Mama, Papa, Gleichaltrigen oder Trainern. Es war ein einziges fröhliches Gewusel.

Neben den Sportvereinen engagierten sich viele weitere Organisationen. Im Foyer bot die Regionalgruppe der Initiative AD(H)S Konzentrationsspiele und auf dem Barfußpfad des Nabu Walldorf-Sandhausen stiegen die Kinder mit verbundenen Augen in Bottiche mit Moos oder Schafwolle. Die Stadtbücherei Walldorf bot einen Büchertisch zum Thema Bewegung.

Draußen am Stand von Tari-Bikes veranstaltete WiWa Familie auf feststehenden Rädern mit Kilometerzähler ein Spendenradeln zugunsten des Familienzentrums Walldorf.

Ein Mädchen hielt stolz seinen Vater bei der Hand, der sich auf einem der Pedalos des Ortsverbandes Wiesloch des Deutschen Kinderschutzbundes versuchte. Marcus Schmidt von der TSG Wiesloch hatte gerade das "vertrackte Labyrinth" aufgebaut, da fing es kräftig an zu regnen. Also sammelte er die Markierungspunkte wieder ein und baute den komplizierten Zickzackkurs in der Halle neu auf.

Hier tanzte die Turnabteilung der SG Walldorf Astoria auf den Song "Happy" und lud Jung und Alt zum Mittanzen ein. Scheu, Ausgrenzung, enge Toiletten, Bordsteinkanten - auf jeder Dose stand ein Begriff und mit einem gezielten Wurf konnten bei der Lebenshilfe Wiesloch schon die Kleinsten alle Inklusionshindernisse wegfegen.

Um Zielsicherheit ging es auch bei der DKV Soundkarate 2.0, wo man anhand von Ständern mit in der Höhe verstellbaren Bällen lernen konnte, einen Schlag Zentimeter vor dem Körper des Kontrahenten abzubremsen.

Kostenlos Minigolfen durften die Besucher im Aqwa-Bäderpark und auch die Zipfelmützen Walldorf, das Ehrenamtsbüro Wiesloch, der Arbeitskreis für Spielräume, das Jugendzentrum und das Kinder- und Jugendbüro Wiesloch beteiligten sich am Familienevent. Stärken konnten sich die Besucher unter anderem mit gesunden Obstspießen.

Einen fulminanten Auftritt legten die Heidelberger Parkourläufer "Flying Monkeys" bei der Eröffnung aufs Bühnenparkett. Sie wirbelten geschmeidig von einer Seite der Bühne auf die andere, schlugen dabei Saltos und flogen über Kästen.

Zum ersten Mal wurde die Veranstaltung von Walldorfs Erstem Beigeordneten Otto Steinmann und dem Wieslocher Bürgermeister Ludwig Sauer eröffnet. Sie dankten den Organisatorinnen und den zahlreichen Ehrenamtlichen, die an den Stationen und Ständen mit anpackten. Ohne sie gäbe es den Bewegungstag nicht, waren sie sich einig. Dieser passe gut zum Ehrenamtstag "Wir-schaffen-was" der Metropolregion einen Tag zuvor, meinte Steinmann und Sauer bemerkte dazu: "Wiesloch und Walldorf schultern was."

Im siebten Jahr scheint sich der Bewegungstag schon zu einer Art "Familientradition" entwickelt zu haben. Über die große Resonanz der Städte übergreifenden Veranstaltung, die abwechselnd in Wiesloch und Walldorf stattfindet, freuten sich besonders die Organisatorinnen "Wi-Kopf" Sonja Huth und "Wa-Kopf" Andrea Schröder-Ritzrau, die das gemeinsame lokale Bündnis für Familie 2007 ins Leben gerufen hatten. Ihres Wissens nach ist es das einzige Städte übergreifende Bündnis für Familie, das es gibt.