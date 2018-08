Walldorf. (rö) "Es ist gut zu sehen, dass sich was bewegt", freute sich Konstantin Binz. Der heute 17-Jährige hat in den vergangenen drei Jahren gemeinsam mit Temoor Khan und Dominik Mörschel die "Bolzplatzgruppe" gebildet, die aus dem Walldorfer Jugendforum hervorgegangen ist. Betreut von ihrer Patin, Gemeinderätin Andrea Schröder-Ritzrau (SPD), haben sie sich nach einer Bestandsaufnahme für zahlreiche Verbesserungen auf den Bolzplätzen in der Astorstadt eingesetzt: Krönung ihrer Arbeit ist der runderneuerte Platz in der Nußlocher Straße (in Nachbarschaft der Kleingärten), der seit 2012 gesperrt war, seit Montag wieder bespielt werden kann und jetzt offiziell eingeweiht wurde.

"Das ist genau das, was wir brauchen", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab über das Engagement der "Bolzplatzgruppe". Sie fand es "klasse", dass die drei Jugendlichen über den doch recht langen Zeitraum "dabei geblieben sind". So habe die Verwaltung die Wünsche der Fußball spielenden Jugend verwirklichen können. "Es ist hilfreich, dass die Jungs genau wissen, was gebraucht wird", sagte Andrea Schröder-Ritzrau. 60.000 Euro wurden dafür laut Stadtbaumeister Andreas Tisch in die Hand genommen. "Wir haben den Platz praktisch neu gemacht", sagte er.

Der frühere Bolzplatz hatte 2012 gesperrt werden müssen: "Wildschweine haben damals ein Drittel des Platzes umgepflügt", blickte Thomas Brecht (Fachbereich Planen, Bauen, Immobilien) zurück. Damit sich das nicht wiederholt, wurde ein Zaun angebracht - die Türen werden allerdings nicht verschlossen. Ausgetauscht wurden auch die Tore: Vorher handelte es sich um "Alukäfige", die bei den Jugendlichen nicht sonderlich beliebt waren. Die neuen Tore haben ein "echtes" Netz, das dank der darin verarbeiteten Metallfasern als "vandalensicher" gilt, so Thomas Brecht.

Der Clou am neu angelegten Bolzplatz, 25 auf 30 Meter groß, ist aber der Belag, auf dem jetzt Fußball gespielt wird: ein sogenannter "Hybridrasen", eine Mischung aus Kunst- und Naturrasen. Das relativ neue Produkt wurde gewählt, damit der "Ausspieleffekt nicht so tief" ausfällt, wie Thomas Brecht erläuterte. "Ein Bolzplatz ist natürlich einer sehr intensiven Nutzung ausgesetzt und hat nur wenig Zeit zum Regenerieren", ergänzte Andreas Tisch. Das soll der Hybridrasen besser als der herkömmliche Untergrund verkraften. Neu ist auch eine vollautomatische Beregnungsanlage - ein Regensensor sorgt laut Brecht dafür, dass das Spielfeld nicht unnötig bewässert wird. Zaun und Beregnungsanlage wurden bereits im Herbst 2013 errichtet, die Erneuerung des Rasens erfolgte in diesem Frühjahr.

Mit der Erneuerung des Bolzplatzes ist die Arbeit in diesem Bereich allerdings noch nicht erledigt: "Es gibt immer etwas zu tun", sagte der Stadtbaumeister. Seit Montag ist zum Beispiel der Platz im Mittleren Mainzer Weg nicht bespielbar, weil dort der Rasen saniert wurde. Ausweichen können die sonst dort spielenden Jugendlichen in die Nußlocher Straße oder auf die Plätze am Skaterpark und im Tannen-/Ahornweg. Für die aus dem Jugendforum entstandene "Bolzplatzgruppe" ist ihre Arbeit hingegen erst einmal erledigt. "Wenn es noch etwas geben sollte, werden wir aber weiter aktiv bleiben", kündigte Konstantin Binz an. "Jüngere" Jugendliche, die sich ebenfalls im Bereich der Bolzplätze engagieren wollen, können sich gerne bei ihm melden (E-Mail konnie-binz@gmx.de).