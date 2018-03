Walldorf. (red.) "Ich habe Pilzesammlern kürzlich zwei Drittel ihrer Ausbeute aus dem Korb rausgeschmissen." Biologe Dr. Detlef Mader aus Walldorf ist in Sorge. Seit Beginn der Pilzsaison und gerade in den letzten Tagen hat er ein Massenwachstum von Pilzen in den Wäldern von Wiesloch, Walldorf und Umgebung beobachtet. Leider sind zahlreiche giftige Pilze darunter. Der Biologe möchte insbesondere vor dem gefährlichen Grünen Knollenblätterpilz warnen.

Den tödlichen Pilz hat Detlef Mader jetzt in größeren Mengen im Wald entdeckt, teilweise vermischt mit essbaren Pilzen, unmittelbar am Wegrand und an Wegkreuzungen im Wald sowie in der Nähe von Spielplätzen, Rastbänken und Schutzhütten. Der Pilz ist nicht immer giftgrün, sondern olivfarben oder auch gelbgrün, manchmal sogar fahlgelb bis gelblich-weiß, hat weiße Lamellen und eine knollige Basis.

Dr. Mader musste wiederholt feststellen, dass "etliche Unkundige, Leichtsinnige und Neugierige" den todbringenden Pilz angefasst oder sogar aus dem Boden herausgenommen haben. Und schon ein Bruchstück vom Hut des Grünen Knollenblätterpilzes kann laut Mader bei Verzehr tödlich sein. "Es kommt jedes Jahr aus Unkenntnis und Leichtsinn zu Pilzvergiftungen", so der Biologe, der Pilzsammlern mit wenig Erfahrung und unkundigen Waldspaziergängern dringend ans Herz legt, im Zweifel lieber die Finger von Pilzen zu lassen. Im Wald spielende Kinder sollte man nicht aus den Augen lassen.

Am besten unterscheiden lassen sich ausgewachsene Pilze mit geöffnetem Schirm, so Mader. Bei heranwachsenden Exemplaren kann es zu gefährlichen Verwechslungen kommen. "Pilzsammler sollten sich ausführlich informieren", lautet sein Rat.