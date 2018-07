Malsch. (oé) Einstimmig gab der Gemeinderat der Letzenberggemeinde jetzt grünes Licht für den barrierefreien Ausbau von insgesamt vier Bushaltestellen in der Gemeinde. Das Projekt wird vom Land mit 30.000 Euro gefördert. Die Gemeinde selbst muss noch einmal so viel beisteuern, die Gesamtkosten liegen bei 60.000 Euro. Die Kosten beziehen sich jedoch nur auf drei der vier Maßnahmen. Bei der vierten handelt es sich um die bereits in die Wege geleitete Neugestaltung des Platzes Letzenbergstraße 1. Dieses Vorhaben wird separat über das Landessanierungsprogramm gefördert und abgerechnet, wie der Planer Wolfgang Müller-Hertlein erläuterte.

Hier wie an den anderen drei Haltestellen (Bleitweg, Oberer Mühlweg und Penny-Markt) werden neue Bordsteine eingelassen, die 21 Zentimeter hoch sind und den ebenerdigen Zustieg in die Busse ermöglichen. Mit speziellen Plattenelementen gepflasterte Einstiegsfelder und Auffindestreifen erleichtern den Nutzern die Orientierung. Drei der vier Bushaltestellen erhalten zudem neue Wartehäuschen, die einheitlich gestaltet sind und die Fahrgäste weitestgehend vor Wind und Wetter schützen sollen. Am Haltepunkt Oberer Mühlweg gibt es bereits ein Wartehäuschen, das renoviert und wiederverwendet werden soll. Die Arbeiten könnten Müller-Hertlein zufolge bereits Ende März oder Anfang April beginnen.

Wie Bürgermeisterin Sibylle Würfel betonte, lohnt es sich, in die Bushaltestellen zu investierten - gerade mit Blick auf die neue Taktung des Busverkehrs ab 2017. Ohnehin sollen die Bushaltestellen bis 2020 barrierefrei gestaltet werden. Auch die Gemeinderatsfraktionen begrüßten eine Stärkung des ÖPNV. Konrad Fleckenstein sprach für die Freien Wähler von einem "schlüssigen Konzept" (gerade auch mit Blick auf die einheitliche Gestaltung) und nannte es ein "Gebot der Stunde", den Busverkehr barrierefrei zu machen.

Auch Robert Krippl signalisierte für die CDU Zustimmung, auch wenn er mahnte, den Haushalt "im Hinterkopf" zu behalten. Dort seien eigentlich nur 45.000 Euro für das Gesamtpaket vorgesehen. "Die 15.000 Euro mehr tun uns schon ein bisschen weh", sagte Krippl, zumal man 2016 sparen müsse.

Claus Stegmaier (Grüne) dankte der Verwaltung dafür, dass sie das Landesprogramm aufgegriffen hat, das vom Verkehrsministerium aufgelegt wurde. Es stellt fünf Millionen Euro für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen bereit. Mit den Mitteln könnten im ganzen Land 500 Haltestellen umgebaut werden. In Malsch seien es jetzt vier von insgesamt 14 Haltestellen. "Voller Spannung" erwarte man nun die Ergebnisse der neuen Linienbündelausschreibung und erhoffe sich davon eine bessere Anbindung des Bahnhofs Rot-Malsch.