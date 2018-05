Wiesloch. (aot) Im Rahmen der "Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus" (siehe obigen Artikel) in der Festhalle des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) erhob der Diplompsychologe und geschäftsführende Vorstand des "Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener" Georg Bischoff massive Vorwürfe gegen das PZN. Er verlas eine Erklärung mit dem Inhalt, dass "heute und aktuell" gegen elementare Menschenrechte verstoßen werde.

So werde einem zurzeit in der Forensischen Psychiatrie untergebrachten Mitglied des Vereins (der Name ist der Redaktion bekannt), seit zwei Monaten der Besuch von Freunden und Telefonate mit ihnen verwehrt. "Man hat uns mitgeteilt, dass er die ganze Zeit in der Isolierung sitzt. Einen Menschen solange psychischer Deprivation auszusetzen, ist mit Folter gleichzusetzen." Auch seinem Rechtsanwalt verweigere man den telefonischen Kontakt. "Dazu ist zu sagen, dass man die Dinge, die man ihm vorwirft, keine Verbrechen sind, sondern mehr oder weniger Kleinigkeiten, die ein Einsitzen eigentlich nicht rechtfertigen." Begleitet wurde Bischoff von einer Bekannten des Patienten in Ordenskleidung, die im Gesicht schwarz und weiß bemalt war und am Eingang des Saales, mit einer brennenden Kerze in der Hand und einem Skelett behängt, protestierte.

Bischoff erklärte gegenüber der RNZ, dass man ihm als Vorsitzenden trotz einer staatsanwaltschaftlichen Erlaubnis (diese liegt der RNZ vor) den einmaligen Besuch eines Vereinsmitgliedes nicht erlaube, was in anderen Kliniken durchaus üblich wäre.

Die ärztliche Direktorin des PZN, Dr. Barbara Richter, bezeichnete die Aktion von Bischoff und dessen Begleiterin in ihrer Begrüßungsrede als durchaus legitim. Solche Proteste ließen sie als Ärztin immer wieder von Neuem darüber nachdenken, ob die gegen Patienten gerichteten Maßnahmen angemessen sind. Zum konkreten Fall wollte sie keine Stellung beziehen, stellte aber klar, dass einem Patienten das Besuchsrecht vom behandelnden Arzt auch bei Vorliegen einer staatsanwaltlichen Erlaubnis verweigert werden könne. Das geschehe entweder, wenn dadurch der Heilungsprozess gestört werde, oder eine Gefährdung des Besuchers zu befürchten sei.

Der RNZ liegt auch ein Schreiben des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung vor, in dem der gewünschte Besuch oder eine telefonische Kontaktaufnahme aufgrund des Gesundheitszustandes des Patienten als "nicht möglich" bezeichnet wird. Das PZN habe dem Ministerium erläutert, dass der Patient "wegen Eigen- und Fremdgefährdung im Krisenraum abgesondert hätte werden müssen". Da er einer dauerhaften Medikation nicht zustimme, sei keine stabile Besserung des Befundes zu erreichen und eine Absonderung weiterhin erforderlich. Abschließend wird festgestellt: "Ein im Wege der Rechts- und Fachaufsicht zu beanstandendes Fehlverhalten liegt somit nicht vor."

Der zuständige Chefarzt Dr. Rolf-Dieter Splitthoff lehnte eine Stellungnahme zu Bischoffs Statement, das ihm schriftlich vorlag, mit der Begründung ab, dass er an der Feier nicht teilgenommen habe und deshalb dazu nichts sagen könne. Außerdem berief er sich auf seine ärztliche Schweigepflicht.