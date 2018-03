Von Armin Roessler

Walldorf. "Leyla Bag braucht Ihre Hilfe" heißt das Motto der Typisierungsaktion, die am Sonntag, 2. Februar, von 11 bis 17 Uhr im Walldorfer Schulzentrum stattfindet. Ziel ist, einen Stammzellspender für die an akuter myeloischer Leukämie erkrankte Leyla Bag zu finden. Sie ist 47 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder (13 und 16 Jahre alt) und lebt seit fast 20 Jahren in Walldorf. Im Oktober wurde die Krankheit festgestellt, ihre einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende.

Zusammen mit dem Verein "Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte" (B.L.u.T.) haben Freunde und Bekannte die Typisierungsaktion organisiert, die auch von der Stadt Walldorf nach Kräften unterstützt wird. Bürgermeisterin Christiane Staab hat die Schirmherrschaft übernommen.

Gesucht wird ein "genetischer Zwilling" für Leyla Bag. Wichtig für den Erfolg einer Blutstammzellübertragung ist eine nahezu vollständige Übereinstimmung der sogenannten HLA-Gewebemerkmale (HLA heißt "Humane Leukozyten Antigene) von Empfänger und Spender. Laut dem Zentralen Knochenmarkspender-Register Deutschlands (ZKRD) mit Sitz in Ulm können für etwa ein Drittel der Patienten HLA-identische Geschwisterspender ermittelt werden, bei Eltern und anderen Verwandten ist die Chance schon viel geringer. Am ehesten, so das ZKRD weiter, finden sich Stammzellspender unter Menschen derselben Herkunft.

Nachdem innerhalb der Familie kein Stammzellspender für Leyla Bag gefunden wurde, rührt man jetzt vor allem in Moscheen und auf Facebook, bei türkischen Vereinen und Geschäftsleuten die Werbetrommel für die Typisierungsaktion. Auch um Spenden wird geworben, denn es entsteht einiges an Kosten. 50 Euro fallen pro Blutprobe für die Untersuchung im Labor an, Kosten, die keine Krankenkasse übernimmt.

Willkommen bei der Typisierungsaktion ist jeder gesunde Spender zwischen 18 und 56 Jahren. Die Typisierung, bei der einem 20 Millimeter Blut abgenommen wird, dauert nicht länger als 20 Minuten, wenn kein allzu großer Andrang herrscht. Kommt man tatsächlich für eine Spende infrage, hat man noch Zeit, eine endgültige Entscheidung zu treffen: Es erfolgt auch eine eingehende ärztliche Untersuchung und es werden alle Risiken abgeklärt und Fragen beantwortet.

Info: Spendenkonto für die Aktion "Leyla Bag": B.L.u.T. e.V., Sparkasse Heidelberg, Bankleitzahl 672.500 20, Kontonummer 92 19.900.