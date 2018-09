Bei einem Unfall in der Heidelberger Straße in Wiesloch wurden am Samstagnachmittag drei Personen schwer verletzt. Foto: Feuerwehr Wiesloch

Wiesloch. (mfr) Am Samstag gegen 16 Uhr hat sich auf der Heidelberger Straße in Höhe des Anwesens Nummer 44 ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Laut Polizei geriet eine 51-jährige Autofahrerin in einer leichten Kurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und dann auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte ihr Wagen mit dem entgegenkommenden Pkw einer 54-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeugführerinnen sowie ein neunjähriges Mädchen, das im Wagen der 51-Jährigen mitfuhr, wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Die zunächst unklare Lage veranlasste die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar neben Rettungsdienst und Notarzt die Wieslocher Feuerwehr und Unterkreisführer Jürgen Förderer zu alarmieren. Die Wehr rückte mit dem Rüstzug an. Zwei Feuerwehrleute, die privat vor Ort waren, hatten bereits Erste Hilfe geleistet, Feuerwehrsanitäter führten die Versorgung der drei Schwerverletzten fort bis die Notärzte übernahmen und die Verletzten schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Die Heidelberger Straße musste während der Unfallaufnahme bis 17.15 Uhr komplett gesperrt werden.

Die Feuerwehr klemmte bei den Fahrzeugen die Batterien ab, band ausgelaufene Betriebsstoffe, stellte den Brandschutz sicher und räumte die Straße von Trümmern. Im Einsatz waren 15 Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen sowie drei Rettungswagenbesatzungen und zwei Notärzte.