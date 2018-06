Rauenberg. (zg) Ohne Zugaben ließ das Publikum beim Sommerfest im Tierpark am Sonntag keinen Musiker von der Bühne gehen: Uwe Janssen, dessen umjubelter Auftritt den Abschluss eines Tages voller Musik bildete, legte sogar noch nach und spielte nach den Zugaben mit seiner Band ein paar Stücke solo und unplugged. Zuvor hatte - organisiert vom Tierpark-Förderverein - bereits die Sängerin und Songwriterin Marlene Bartosch aus Mühlhausen gesungen und die Bands "Street Rock" und "Amber Hill" für Stimmung gesorgt.

"Ich bin immer wieder gerne hier. Das ist ein tolles Fest für Jung und Alt", rief Janssen bei seinem Auftritt dem Publikum zu. Das sehen offenbar auch viele Festbesucher so, denn die Tierparkfreunde konnten bei optimalen Wetterbedingungen mehr Gäste begrüßen als im Vorjahr. Die Festwiese im knapp drei Hektar großen Park, der ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen wird, war die meiste Zeit bis auf den letzten Platz gefüllt - teilweise bildeten sich Schlangen vor den Verkaufsständen.

"Wir freuen uns, dass es sich mittlerweile herumgesprochen hat, welche tolle Stimmung bei unserem Sommerfest herrscht", sagte Tierparkchef Timo Teufert. Besucher aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis hatten den Weg in das Rauenberger Kleinod gefunden, manche wollten sogar im Voraus einen Tisch reservieren. Musikalisch knöpfte das Programm an das letzte Jahr an: Zu Beginn spielte beim Weißwurstfrühstück das Fanfarencorps Rauenberg. Danach übernahm die Band "Amber Hill" mit ihrer Sängerin Julia Dörr, die eine Mischung aus eigenen Songs und Werken anderer Musiker zu Gehör brachten. Mit "Street Rock" wurde die Musik danach etwas rockiger. Die Formation hatte sich bei ihrem dritten Auftritt bei einem Tierpark-Sommerfest etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Zum Lied "Chöre" von Mark Forster hatte die Band ihren Nachwuchs mit auf die Bühne geholt, der den Refrain "Oh, oh, oh, oh, und die Chöre singen für dich" kraftvoll mitschmetterten.

Für Bühnen- und Tontechnik zeichnete auch in diesem Jahr wieder Erich Hoffmann aus Östringen verantwortlich. Bei Winzerwein, Flammkuchen, Spezialitäten vom Grill und kühlen Getränken fieberten viele Besucher danach dem Auftritt von Uwe Janssen entgegen. Und Janssen rockte in gewohnter Manier den Tierpark. Viele Besucher hielt es nicht auf ihren Sitzen und sie tanzten vor der Bühne und Janssen versprach, auch im nächsten Jahr wiederzukommen.

"Es war ein toller, bunter und abwechslungsreicher Tag. Wir bedanken uns insbesondere bei allen Musikern und allen Helfern, die uns bei unserem Fest tatkräftig unterstützt haben", sagte Teufert. Er sei stolz auf diese Gemeinschaftsleistung, bei der über 50 Freiwillige mitgewirkt hätten, die teilweise nicht Mitglied in den Tierparkvereinen sind, sich aber für den Erhalt des Parks engagieren wollen. "Ohne diese Hilfe wäre das nicht möglich gewesen", unterstrich der Vorsitzende. Die Einnahmen aus dem Fest - bei dem es auch eine Tombola mit 800 hochwertigen Preisen gab - sollen für den Neubau des Eselsgeheges verwendet werden.