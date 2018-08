Wiesloch. (hds) Oberbürgermeister Dirk Elkemann sprach bei der Eröffnung zu "Wein und Markt" vom "höchsten Feiertag" in Wiesloch. Er sollte Recht behalten, denn in der Innenstadt gab es bereits in den Mittagsstunden kaum ein Durchkommen mehr. Das Wetter zeigte sich mal wieder als Verbündeter, für einige war es gar zu heiß, vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit machte ihnen zu schaffen. Probleme wegen der Hitze - verbunden stellenweise mit zu viel Alkohol - führten leider auch zu mehreren Einsätzen von Rettungskräften und Polizei (siehe nebenstehende Artikel).

Sehr zur Freude von Klaus Rüger, Vorsitzender des Verkehrsvereins und zuständig für die Organisation, hat sich "Wein und Markt" in seiner nunmehr 46. Auflage längst zu einem Selbstläufer entwickelt. Der Auftakt mit Kaffee und Kuchen am Marktplatz, für die Ehrengäste gereicht von den Wieslocher Hausfrauen, gehört ebenso fest dazu wie der musikalische Weckruf des Kurpfälzischen Fanfarenzuges als Startsignal.

Stunden zuvor hatten bereits die rührigen Helfer der Vereine die Stände aufgebaut, Kühlanlagen angeschlossen und diverse Grillstationen errichtet, um den Ansturm meistern zu können. Und der war heftig: Tausende von Besuchern, viele von auswärts, bevölkerten die Gassen und Straßen. Für das eher jüngere Publikum war der Adenauerplatz der "Hotspot", dort waren es in erster Linie die Sportvereine, die sich um das leibliche Wohl und den Durst der Besucher kümmerten. Der VfB Wiesloch war dort vertreten, ebenso Volleyball-Abteilung und Basketballer der TSG Wiesloch. Etwas ruhiger ging es für einige Stunden in der Höllgasse am Rande des Marktplatzes zu. Dort gab es beim Kinderflohmarkt genügend Gelegenheit, nach Herzenslust zu stöbern. Lose konnte man am TSG-Stand an der Torbrücke erwerben und einige der Gewinne waren Regenschirme, an diesem Tag aber eher Ballast.

Frische Äpfel wurden ein paar Meter weiter angeboten, beim Akkordeon Club Kurpfalz wurde fleißig gezapft. An der Grillstation des Vereins, so Petra Jurkewitz, gab es am späteren Nachmittag immer noch deftige Steaks. "Im Vorjahr waren wir um diese Zeit schon ausverkauft", berichtete sie am Rande ihrer schweißtreibenden Tätigkeit. Klar, bei den hochsommerlichen Temperaturen stand in erster Linie die flüssige Nahrung ganz oben auf der Prioritätenliste.

Musik gab es zur Genüge, auch wenn dies an so manchen Stellen zu Verständigungsschwierigkeiten führte. So am evangelischen Kirchplatz, als "Cool Breeze" auf der Bühne des Rock- und Popvereins gegen die Lautsprecheranlage am Stand der Ministranten aufspielen musste. Im oberen Bereich der Hauptstraße hatte nach einjähriger Pause der Handwerker- und Gewerbeverein sein gastronomisches Domizil aufgeschlagen, schräg gegenüber unterhielten "Charly P. und Freunde" das vorbeischlendernde Völkchen mit flotten Weisen, der Lions Club war ebenso präsent wie Kinderschutzbund, Tennisclub, FC Frauenweiler und MC Wiesloch.

Mit von der Partie auch der Skiclub Wiesloch sowie die KG Blau Weiß - auf dem Marktplatz. Dort waren einige Aktive des Rotkreuz-Ortsvereins Wiesloch unterwegs, allerdings waren sie fürs Grillen eingeteilt während ihre Kameraden im Einsatz waren. "Die Kopffüßler", der Crossgolfverein der Weinstadt, kredenzten Getränke am Rand der Laurentiuskirche und beim Sportfischerverein Kraichgau gab es leckere Lachshäppchen. In den Geschäften wurde die letzten sommerlichen Artikel angeboten, manche Auslagen wiesen mit Pullis und Jacken bereits auf den Herbst hin.

"Wein und Markt" hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt: Man tauscht sich aus, lädt "Auswärtige" ein, um einige nette Stunden miteinander zu erleben. Dabei erweisen sich die drei zentralen Plätze im Herzen Wieslochs als besonders beliebt. Gegen Abend ergab eine sicherlich nicht repräsentative RNZ-Umfrage folgendes Fazit: "Toll wie immer, der Sommer hat sich nochmals von der besten Seite gezeigt, die Vereine haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Allerdings war an manchen Stellen der doch sehr hohe Alkoholgenuss nicht zu übersehen."