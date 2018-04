Gut besucht waren die Badischen Taekwondo-Meisterschaften in Dielheim, an denen rund 200 Kampfsportler teilnahmen. Die Besucher erlebten spannende Begegnungen. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Koilparambil

Dielheim. Es war ein "tolles Turnier": "Die Zuschauer konnten den ganzen Tag spannende Kämpfe erleben", freute sich Timo Lehr. Nach Abschluss der gut besuchten Badischen Meisterschaften im Taekwondo, die in der Leimbachhalle in Dielheim stattfanden, konnte der Abteilungsleiter des gastgebenden TV Dielheim ein positives Fazit ziehen. Auch bei den übrigen Beteiligten war die Zufriedenheit deutlich zu spüren.

Zur Meisterschaft im Vollkontakt-Taekwondo hatten sich knapp 200 Wettkämpfer von 19 Vereinen aus ganz Baden eingetragen. Zunächst ging es auf die Waagen, um die Paarungen in den jeweiligen Alters- und Gewichtsklassen festzulegen. Nach der Begrüßung durch die Wettkampfleiter konnten die ersten Kämpfe beginnen. Der TV Dielheim ging mit 20 Wettkämpfern an den Start und belegte am Ende mit 13 badischen Meistertiteln den starken vierten Platz in der Mannschaftswertung und erhielt dafür auch einen Pokal. Außerhalb der Wettkampfarena konnten sich die Zuschauer, Funktionäre und Sportler mit Speisen und Getränken stärken, die mit Unterstützung der Helfer aus den verschiedensten Abteilungen des Dielheimer TV angeboten wurden.

Erfolgreich waren auch die Kämpfer von Taekwondo Koleyko aus Wiesloch mit insgesamt 26 Medaillen. Vereinsgründer und Cheftrainer Thomas Koleyko lobte die Organisationsarbeit der Dielheimer Gastgeber: "Der TV hat für ein gutes Umfeld gesorgt, daher konnten unsere Kämpfer auch eine gute Leistung abrufen." Zudem freut sich Koleyko über die zunehmende Popularität der asiatischen Kampfsportart in Deutschland, was man auch an der großen Besucherzahl in der Leimbachhalle beobachten konnte.

Die zwei erfolgreichsten Vereine kommen aus Pforzheim: Die Sportschule Kwak belegte in der Mannschaftswertung mit 13 Goldmedaillen den ersten Platz, der dortige Judo Club mit acht Siegen den zweiten Platz. Die Badischen Meister vom TV Dielheim sind Anton Kisel, Matthias Schulze-Westrum, Skye Vigneron, Sefa Aydinlioglu, Carina Hillenbrand, Alida Laier, Leonie Lehr, Ellen Mannschott, Sabrina Metzner, Henrik Metzner, Hendrik Muth, Jan Ottmann und Paula Ryssel.