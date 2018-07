Wiesloch/Walldorf/St. Leon-Rot/Dielheim. (rö) 30 Konzerte in viereinhalb Wochen, die in vier Gemeinden über viele unterschiedliche Bühnen gehen - "Respekt an die Organisatoren", lobt Wieslochs OB Dirk Elkemann die Verantwortlichen von "Swingin’ WiWa", die gestern das Programm der zwölften Auflage des Musikfestivals vorgestellt haben. "30 Konzerte muss man erst einmal stemmen", staunt Sänger und Gitarrist Olli Roth und freut sich, "ein Teil davon zu sein". Dementsprechend stolz ist Edgar Berlinghof, der Vorsitzende des ausrichtenden Kulturfördervereins Kurpfalz: "Das muss uns erst mal einer nachmachen." Zu Wiesloch, Walldorf und St. Leon-Rot gesellt sich Dielheim als vierte Kommune hinzu, in der - nach einem Testballon im vergangenen Jahr - nun gleich fünf Konzerte stattfinden. "Wir sind froh und glücklich, dass wir dabei sind, da hat sich etwas Tolles entwickelt", sagt Dielheims Bürgermeister Hans-Dieter Weis.

Hintergrund Das Programm von "Swingin’ WiWa" im Überblick Donnerstag, 31. März: 21 Uhr, Walldorf, Café Art, Johnny Rieger Band (Vorverkauf). Freitag, 1. April: 20 Uhr, Wiesloch, Auto Wagner, Olli Roth & Friends; 21 Uhr, St. Leon-Rot, Rosso, OTC-Ortsteilcombo. Samstag, 2. April: 21 Uhr, Walldorf, Marktstube Steinmann, Good Times [+] Lesen Sie mehr Das Programm von "Swingin’ WiWa" im Überblick Donnerstag, 31. März: 21 Uhr, Walldorf, Café Art, Johnny Rieger Band (Vorverkauf). Freitag, 1. April: 20 Uhr, Wiesloch, Auto Wagner, Olli Roth & Friends; 21 Uhr, St. Leon-Rot, Rosso, OTC-Ortsteilcombo. Samstag, 2. April: 21 Uhr, Walldorf, Marktstube Steinmann, Good Times Bad Times (Vorverkauf). Sonntag, 3. April: 19 Uhr, Wiesloch, Palatin-Restaurant Premiere, Lucky 13. Donnerstag, 7. April: 19.30 Uhr, Walldorf, Autohaus Pietsch, Danza Fuego presents Noche Española. Freitag, 8. April: 21 Uhr, St. Leon-Rot, Rosso, 1.Wahl feat. Indra Wahl; 21 Uhr, Walldorf, Café Art, Cologne Blues Club feat. Timo Gross (Vorverkauf). Samstag, 9. April: 20 Uhr, Walldorf, Rathaus-Foyer, Cool Breeze (Vorverkauf). Sonntag, 10. April: 19 Uhr, Wiesloch, Palatin-Restaurant Premiere, Die Nachtigallen. Donnerstag, 14. April: 20 Uhr, St. Leon-Rot, Rathaus-Foyer, John Melo solo (Vorverkauf). Freitag, 15. April: 21 Uhr, St. Leon-Rot, Rosso, Fate; 20.30 Uhr, Walldorf, First Pub, "… mit Pfefferminz". Samstag, 16. April: 20 Uhr, Wiesloch, Palatin, Die Nacht der Trommel (Vorverkauf). Sonntag, 17. April: 19 Uhr, Wiesloch, Palatin-Restaurant Premiere, Acoustic Soul Duo. Donnerstag, 21. April: 20.30 Uhr, Walldorf, First Pub, The Secret Three. Freitag, 22. April: 21 Uhr, Walldorf, Marktstube Steinmann, Seán Treacy Band (Vorverkauf); 21 Uhr, St. Leon-Rot, Rosso, Mr. Jones. Samstag, 23. April: 21 Uhr, Walldorf, Marktstube Steinmann, Breeze feat. Olli Roth (Vorverkauf). Sonntag, 24. April: 19 Uhr, Wiesloch, Palatin-Restaurant Premiere, Paul-Simpson-Project; 11 Uhr, Dielheim, Blitz Button + Wagner Werbung, The Scones (Vorverkauf). Mittwoch, 27. April: 19 Uhr, Dielheim, Rockin’ Rollin’ Products, Danny Wünschel solo (Vorverkauf). Donnerstag, 28. April: 20.30 Uhr, Dielheim, Weißes Rössel, Mama (Vorverkauf). Freitag, 29. April: 20.30 Uhr, Walldorf, First Pub, Funcoustic; 20 Uhr, Walldorf, Cadillac, Joy Fleming (Vorverkauf). Samstag, 30. April: 21 Uhr, St. Leon-Rot, Rosso, TJ-Acoustic feat. Miss Coco; 20.30 Uhr, Dielheim, s’Ritz, The Lightnings; 21 Uhr, Walldorf, Café Art, K.J. Dallaway & Friends (Abendkasse). Sonntag, 1. Mai: 14 Uhr, Dielheim, Rockin’ Rollin’ Products, Chilli Con Curtis Duo (Vorverkauf); 19 Uhr, Wiesloch, Palatin-Restaurant Premiere, Chilli Con Curtis Quartett. Mehr unter www.swingin-wiwa.de

[-] Weniger anzeigen

Auftakt ist am Donnerstag, 31. März, im Walldorfer Café Art mit der Johnny Rieger Band, mit ihren Blueskonzerten ein Stammgast des Festivals, Abschluss einen Monat später, am Sonntag, 1. Mai, mit dem "Chilli Con Curtis Quartett", das im Palatin-Restaurant Premiere in Wiesloch mit Country und Rock’n’Roll begeistern will. Dazwischen gibt es die von "Swingin’ WiWa" längst gewohnte große musikalische Bandbreite, die immer wieder viele verschiedene Geschmäcker und auch Zuhörer aller Altersstufen anspricht: von herzhaftem Rock ("Good Times Bad Times", 2. April, Marktstube, Walldorf) über einen spanischen Abend ("Noche Espanola", 7. April, Autohaus Pietsch, Walldorf), akustisch dargebotene Disco- und Soulnummern ("1. Wahl", 8. April, Rosso, St. Leon-Rot) und Cover-Songs in Kurpfälzer Mundart ("The Scones", 24. April, Blitz Button, Dielheim) bis hin zu Reggae und Calypso mit K.J. Dallaway & Friends ("Groove in den Mai" am Samstag, 30. April, Café Art). Auch die Veranstaltungsorte sind sehr unterschiedlich, von der Kneipe über das Autohaus und das Rathaus-Foyer bis hin zum Staufersaal im Palatin: "Wir gehen dahin, wo die Menschen auch hingehen", erläutert Kurt Geitner vom Kulturförderverein, der einst als Ideengeber und Organisator das Musikfestival aus der Taufe gehoben hat.

Die Zuhörer erwartet eine bunte Mischung aus bekannten Namen und neuen Gesichtern, wie sie es von "Swingin’ WiWa" gewohnt sind. Nach dreijähriger Pause ist "Die Nacht der Trommel" (16. April, Palatin) wieder mit dabei, in ihrer dritten Auflage mit einer "nahezu komplett neuen Truppe und einer neu gestalteten Bühnenperformance", wie Edgar Berlinghof verspricht: Der Walldorfer Schlagzeuger Johannes Willinger, bei der ersten "Nacht der Trommel" im Jahr 2006 noch begeisterter Zuschauer und bei der zweiten Inkarnation dann selbst dabei, nimmt jetzt die Rolle des musikalischen Direktors ein. Zu ihm gesellen sich die Trommler Jochen Rautenstrauch, Thomas Hammer, Gero Fei, Tobias Nessel und Michael Fischer, alle in der Region (und darüber hinaus) in zahlreichen Bands und Projekten aktiv, sowie "Robotman" Oliver Kessler. Getrommelt wird mit und auf allem, "was das Schlagzeug hergibt". Darauf freut sich unter anderem OB Elkemann: "Ich sage immer: Wenn ich groß bin, lerne ich Schlagzeug." Zumindest Anschauungsunterricht sollte es bei der "Nacht der Trommel" schon mal geben ...

Ein weiteres Highlight verspricht der Auftritt von Joy Fleming (29. April, Cadillac, Walldorf) zu werden. Die bekannte Mannheimer Rock- und Bluessängerin ist zum ersten Mal bei "Swingin’ WiWa" dabei und hat laut Berlinghof auch im Alter von 71 Jahren "nichts an Stimme und Bühnenpräsenz" eingebüßt. Der Wermutstropfen: "Es gibt nur noch wenige Karten", im Cadillac stehen nämlich nur 120 Plätze zur Verfügung. Mehr Platz ist im Walldorfer Rathaus-Foyer, in dem am 9. April wieder "Cool Breeze" zu hören sind, und auch im Rathaus St. Leon-Rot, das für den Auftritt von Sänger und Songwriter John Melo ("ich freue mich tierisch") am 14. April erstmals sein Foyer für ein "Swingin’ WiWa"-Konzert öffnet. "Ich bin gespannt, wie das angenommen wird", erhofft sich Bürgermeister Dr. Alexander Eger auch einen "Impuls" für weitere Veranstaltungen in der Gemeinde.

Und was motiviert die Musiker? "Das ist schon etwas Besonderes", sagt mit Olli Roth ein "alter Hase". Den Musikern sei die große Bedeutung des Festivals für die Region bewusst, "da darf man dann schon etwas zurückgeben und guckt nicht auf die Gage". Aus Veranstaltersicht bietet "Swingin’ WiWa" für Andreas Widder ("Rockin’ Rollin’ Products, Dielheim), der in Walldorf auch den alljährlichen "Rock’n’Roll Weekender" organisiert, "die Möglichkeit, Konzepte umzusetzen, die ich mich allein nicht trauen würde". Oder mit den Worten von Palatin-Geschäftsführer Klaus-Michael Schindlmeier: "Was hier stattfindet, ist einzigartig."