Die Konzerte der zehnten Auflage von "Swingin' WiWa" im Überblick (falls nicht anders vermerkt, ist der Eintritt frei): Donnerstag, 3. April: 19.30 Uhr, Mocábo, Autohaus Pietsch, Walldorf. Freitag, 4. April: 20 Uhr, Big Willy, First Pub, Walldorf; 21 Uhr, TJ-Acoustic feat. Tanja Werkheiser, Rosso, St. Leon-Rot. Samstag, 5. April: 21 Uhr, Seán Treacy Band, Marktstube Steinmann, Walldorf (Vorverkauf). Sonntag, 6. April: 19.30 Uhr, Rolf Stahlhofen Trio, Restaurant Premiere/Palatin, Wiesloch. Mittwoch, 9. April: 20 Uhr, Cool Breeze, Rathaus-Foyer, Walldorf (Vorverkauf). Donnerstag, 10. April: 19.30 Uhr, Trimesterkonzert von Band Conncetion, Café Art, Walldorf (Abendkasse). Freitag, 11. April: 19.30 Uhr, Johnny Rieger Band und Timo Gross Band, Café Art, Walldorf (Vorverkauf); 21 Uhr, Everything, Rosso, St. Leon-Rot. Samstag, 12. April: 20 Uhr, The Barons, Palatin, Wiesloch (Vorverkauf). Sonntag, 13. April: 11 Uhr, Jazz-Brunch mit der Erwin Brandt Combo, Tante Ju da Savio, Walldorf; 19.30 Uhr, Robert Ahl & Friends, Restaurant Premiere/Palatin, Wiesloch. Mittwoch, 16. April: 19.30 Uhr, Men Go Crazy, Café Art, Walldorf (Abendkasse). Donnerstag, 17. April: 19.30 Uhr, Johannes Willinger & Friends meets "The Lovebirds", Café Art, Walldorf; 19.30 Uhr, Olli Roth and Friends, Auto Wagner, Wiesloch; 21 Uhr, Fate, Rosso, St. Leon-Rot. Samstag, 19. April: 20 Uhr, Sinatra & Friends, Palatin, Wiesloch (Vorverkauf); 21 Uhr, Rockabout Aces, Rosso, St. Leon-Rot. Sonntag, 20. April: 19.30 Uhr: "Noche espanola - Spanischer Abend", Restaurant Premiere/Palatin, Wiesloch. Donnerstag, 24. April: 19.30 Uhr: Renée Walker & Ashley Whited, Wasserbettenstudio Gröner, Walldorf. Freitag, 25. April: 21 Uhr: The Lightnings, Marktstube Steinmann, Walldorf (Vorverkauf). Samstag, 26. April: 20.30 Uhr, Myk Sno' & Ray Mahumane, Tante Ju da Savio, Walldorf; 21 Uhr, Mr. Jones, Rosso, St. Leon-Rot. Sonntag, 27. April: 19.30 Uhr, "Bob ist dein Onkel", Restaurant Premiere/Palatin, Wiesloch. Mittwoch, 30. April: 21 Uhr, K.J. Dallaway & Friends, Café Art, Walldorf (Abendkasse). Kartenvorverkauf: in Walldorf Buchhandlung Föll (für Café Art, Marktstube, Rathaus, Tante Ju da Savio), Markstube Steinmann, Café Art (beide für für Café Art, Marktstube), Tante Ju da Savio (für Tante Ju da Savio, Café Art, Marktstube) und Rathaus (nur für Rathaus); in Wiesloch Buchhandlung Dörner (für Café Art, Marktstube, Tante Ju da Savio, Palatin) und Palatin (nur für Palatin). Info:www.swingin-wiwa.de.

Wiesloch/Walldorf/St. Leon-Rot. (hds) Es muss ein besonderer Rotwein gewesen sein, bei dem Kurt Geitner vor vielen Jahren darüber philosophierte, ein Musikfestival in der Kurpfalz zu etablieren. Aus den Gedanken wurde Realität und nach vielen Gesprächen mit den beteiligten Städten fiel 2005 der Startschuss für "Swingin' WiWa". Hergeleitet wurde der Name aus den Abkürzungen für Wiesloch und Walldorf. Im Jubiläumsjahr - es ist die zehnte Auflage - wird daraus ein Trio, reiht sich doch auch St. Leon-Rot in den beschwingten Rahmen des Festivals ein, dessen Startschuss am Donnerstag, 3. April, fällt. Mit insgesamt 23 Veranstaltungen wird bis einschließlich Mittwoch, 30. April, vorwiegend an den Wochenenden eine bunte Vielfalt musikalischer Stilrichtungen geboten.

Aus den Anfängen, von Kurt Geitner (er war damals für die Stadtinformation in Schwetzingen zuständig) eingeleitet, ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Musikszene in der Region geworden. Organisiert wird das Festival vom Kulturförderverein Kurpfalz, der als Träger für die organisatorischen Belange zuständig ist. "Es ist uns wieder gelungen, verschiedene Stilrichtungen ins Programm einzubauen", berichtete Edgar Berlinghof, der Vorsitzende des Vereins. Ein "alter Hase" wie Olli Roth ist ebenso mit von der Partie wie "Cool Breeze" oder "Sinatra & Friends" - dahinter verbirgt sich Klaus Thomé, der an die legendären Sinatra-Shows aus den 60ern anknüpft. Sicherlich mit ein Höhepunkt dürfte der Auftritt von "The Barons" sein. Die vier Ausnahmemusiker präsentieren die wildesten Songs der Swinging Sixties und ihre "Beatlemania" ist legendär. "Passt prima", freute sich Berlinghof bei der offiziellen Vorstellung des Programms: Vor 50 Jahren hatten die weltberühmten "Pilzköpfe" aus Liverpool ihre ersten Auftritte in den USA. Emotional geht es zu, wenn "Cool Breeze" in die Seiten ihrer Gitarren greifen. Und Timo Gross & Band sind von Anfang an und jedes Jahr bei "Swingin' WiWa" mit dabei.



Insgesamt 14 Konzerte gibt es in Walldorf, fünf in St. Leon-Rot und vier in Wiesloch und dies an den unterschiedlichsten Orten. Ob Autohaus, "Kneipe" oder im gediegenen Ambiente des Wieslocher Hotels Palatin, die Besucher werden nach Ansicht der "Macher" wieder voll auf ihre Kosten kommen. Dabei sind viele der Veranstaltungen "für umme" (siehe auch nebenstehenden Kasten). Der Vorhang am Eröffnungstag, 3. April, hebt sich um 19.30 Uhr im Autohaus Pietsch in Walldorf. Dort geben "Mocábo" ihre Visitenkarte ab. Leidenschaftliches Gitarrenspiel, spanischer Gesang und südamerikanische Percussion versetzen die Kurpfalz in südliche Gefilde.

Die Organisatoren des Kulturfördervereins betonten, dass eines ihrer Anliegen immer auch die Nachwuchsförderung und die Unterstützung von Talenten ist "Schüler-Bigbands, Newcomer-Bühnen und Workshops waren stets mit in unser Programm integriert", umriss Geitner die Intention des Festivals. Und so werden auch diesmal alle Elemente eingebaut sind, bis hin zu Songs in kurpfälzischer Mundart. Wieslochs OB Franz Schaidhammer, der zusammen mit seiner Kollegen Christiane Staab (Walldorf) und Alexander Eger (St. Leon-Rot) bei der Programmpräsentation mit dabei war, bezeichnete das Festival als "einmalig" und sprach von einer "tollen Plattform" für junge Musiker. Der Dank der Rathaus-Verantwortlichen galt vor allem dem Organisationsteam, das sich bei der Etablierung des Festivals nicht beirren ließ und auch vorhandene bürokratische Hürden erfolgreich meisterte.

"Wenn dann am 30. April die letzte Vorstellung des zehnten 'Swingin' WiWa'-Festivals noch am 'Grooven' ist, können wir mit Stolz auf 185 Veranstaltungen mit 111 verschiedenen Künstlerformationen und über 550 Akteuren auf den Bühnen zurückblicken", freuten sich Geitner und Berlinghof.