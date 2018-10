So sieht der Siegerentwurf des Büros Wandel, Hoefer und Lorch für das neue evangelische Gemeindezentrum Malsch aus, so wie er am 9. Juni öffentlich vorgestellt wurde. Repro: Pfeifer

Malsch. (oé) "Der Gemeinderat ist der Souverän." So fasste Bürgermeister Werner Knopf das Ergebnis der Diskussion zusammen, die am Dienstagabend im Malscher Gemeindeparlament stattfand. Gegenstand der Aussprache waren die aktuellen Neubaupläne der evangelischen Kirchengemeinde Wiesloch für ein Gemeindezentrum in der Letzenberggemeinde - ein ortsbildprägendes Projekt, bei dem der Malscher Gemeinderat ein gewichtiges Wort mitreden will. Weil es daran bislang aus seiner Sicht gehapert hat, machte das Gremium aus seinem Unmut keinen Hehl. Zwar hatte es im Vorfeld wohl Gespräche zwischen Bauherr und Verwaltung gegeben. Mögliche planungsrechtliche Probleme des prominenten Bauvorhabens wurden aber offenbar im Rathaus nicht rechtzeitig erkannt, das räumte Bürgermeister Werner Knopf auch freimütig ein. Nun wird es noch einmal neue Gespräche zwischen Gemeinde, Bauherr und Architekt geben müssen. Darauf bestand der Gemeinderat.

Zur Erinnerung: Die Kirchengemeinde hatte für das Neubauprojekt einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben und im Mai einen Siegerentwurf gekürt, der im Juni öffentlich vorgestellt wurde (die RNZ berichtete) und der nun auch Grundlage für eine Bauvoranfrage ist. Der Entwurf sieht vor, dass das Gotteshaus nach vorne an die Rotenberger Straße heranrückt, während die Parkplätze überwiegend im hinteren Teil des Grundstücks untergebracht werden sollen. Damit verlässt das Gebäude das bislang gültige Baufenster, so wie es im Bebauungsplan aus den 1960er Jahren für das vorhandene Gotteshaus maßgeschneidert wurde. Dies wiederum macht nun entweder umfangreiche Ausnahmegenehmigungen nötig oder aber eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans. Aus Gründen der Rechtssicherheit plädierte der Gemeinderat für Letzteres.

Das Problem nur: Da bereits ein Architektenwettbewerb durchgeführt wurde und der Siegerentwurf feststeht, müsste der Gemeinderat dieses Ergebnis wohl oder übel akzeptieren, weil sonst möglicherweise das ganze Verfahren aufgehoben werden müsste (mit einem entsprechend hohen finanziellen Schaden). "Wenn die Gemeinde Vorgaben machen wollte hinsichtlich Größe und Stellung des Bauwerks, dann hätte es einer Bebauungsplanänderung vor dem Wettbewerb bedurft", so der Bürgermeister.

Vor "vollendete Tatsachen" stellen lassen (Freie-Wähler-Stadtrat Konrad Fleckenstein) wollte sich der Gemeinderat allerdings auf keinen Fall, das machte das Gremium fraktionsübergreifend deutlich. Man beklagte, vorab nicht ausreichend informiert worden zu sein und nun nur noch "abnicken" zu sollen. Es könne aber schlechterdings nicht sein, dass bei einem solch prägenden Bauwerk der Gemeinderat außen vor bleibe, argumentierte Uwe Schnieders (CDU). Dem Gemeinderat ging es letztlich um die kommunale Planungshoheit, die man sich nicht "aus der Hand nehmen lassen" wollte. Erst hätte das Baufenster feststehen müssen, dann hätte man den Wettbewerb durchführen können, betonte etwa der CDU-Fraktionssprecher Robert Krippl. Und Hans-Peter Haußmann (Freie Wähler) fragte sich, wie ein Wettbewerb habe stattfinden können, ohne dass vorab die rechtlichen Grundlagen geklärt gewesen seien.

Aber nicht nur am Verfahrensweg nahm der Gemeinderat Anstoß, er äußerte auch inhaltliche Bedenken zum geplanten Bauprojekt - vor allem, dass das Gemeindezentrum bis auf etwa drei Meter an die Rotenberger Straße heranrücken soll (beim 14,5 Meter hohen Turm sind es sogar noch weniger) und dass die Parkplätze in den rückwärtigen Teil des Grundstücks wandern sollen, was eine Zufahrt über die Mozartstraße erforderlich macht. Viele Gemeinderäte sehen hier Probleme vorprogrammiert.

Aus städtebaulicher Sicht macht diese Anordnung aber durchaus Sinn. Darauf wies Luzia Föhner vom Planungsbüro Sternemann und Glup hin, das den Bebauungsplan im Auftrag der Gemeinde überarbeiten soll. Sie hielt es für richtig, "das Wichtige", also das Gebäude, nach vorne zu rücken und die Parkplätze eher im rückwärtigen Bereich unterzubringen.

Darauf hob auch Wolfgang Starke ab, der als Bauausschussvorsitzender der evangelischen Kirchengemeinde die Beratung mitverfolgte. Seinen Worten zufolge soll das neue Gotteshaus ja gerade von der Straße aus sichtbar sein. Zudem falle das Gelände nach hinten sehr stark ab. Rücke das neue Bauwerk in Richtung Rotenberger Straße, könne es ebenerdig und ohne Keller gebaut werden. Für eine solche Option sprächen also auch finanzielle Gründe. Die Parkplätze sollen dafür im hinteren Grundstücksteil "eine Etage tiefer" untergebracht werden, und zwar 13 an der Zahl. Hinzu kämen zwei Behindertenparkplätze an der Rotenberger Straße.

Das Kostenargument teilte man im Gemeinderat allerdings nicht, da die Sicherung der Parkplätze durch eine Stützmauer ebenfalls hohe Kosten verursache. Im Gremium überwog die Ansicht, die Parkplätze lieber an die Rotenberger Straße zu verlegen und das Gebäude weiter zurückzusetzen. Bürgermeister Knopf will nun in Gesprächen mit Bauherr und Architekt ausloten, wie man aus dem Dilemma herauskommen kann.