Unter dem Motto 'Dance to the Beat' nahmen sieben Gruppen am 'Street Dance'-Wettbewerb im Palatin teil und beeindruckten die Jury mit ihrem Können. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (jls) "The A-Team", "No Gravity" oder "Young Dreamers" lauteten einige der Namen der Gruppen, die am "Street Dance Contest" im Palatin teilnahmen. Unter dem Motto "Dance to the Beat" stellten sie ihr Können unter Beweis. Beim Street Dance handelt es sich um eine Form des Tanzes, die, wie der Name schon sagt, ursprünglich auf der Straße getanzt wurde. Dabei kann man nicht fest definieren, was Street Dance ist, er verbindet verschiedene Stile, wie beispielsweise "Locking", die alle ihre eigenen Charakteristika haben. Für eigene Ideen bleibt viel Raum.

Die sieben Gruppen mit insgesamt zirka 80 Tänzern im Alter von 16 bis 20 Jahren hatten jeweils einen kurzen Auftritt und zeigten der Jury und dem Publikum, was sie unter Street Dance verstehen. So war neben dem typischen Hip-Hop auch ein lateinamerikanischer Tanzstil vertreten. Die Gruppen kamen unter anderem aus Mannheim oder Bruchsal und hatten zum Teil ganz unterschiedliche Erfahrungen in der Szene. "Wir haben die anderen nicht auf Youtube gefunden", so die Gruppe "Young Dreamers", die am Ende den zweiten Platz belegen konnte. So wusste keiner der Wettbewerber wirklich, gegen wen er antreten wird.

Auch wenn der große Saal des Palatins leider nur zu einem guten Drittel mit Zuschauern gefüllt war, herrschte trotzdem eine sehr gute Stimmung. Die Wartezeit bis zur Ankunft der Juroren wurde dabei von der ein oder anderen Freestyle-Einlage von Tänzern aus dem Publikum überbrückt. Und nachdem alle Gruppen aufgetreten waren, beeindruckte das Tanzpaar Julik Mrktumian und Nadja Stier bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses durch die Jury mit lateinamerikanischen Tänzen. Diese setzte sich aus Lui Fasini, Ilker Kisiler und David Mr. Quick, drei Mitgliedern von "Physical Funk", zusammen. Die Gruppe hat in den letzten Jahren mehrfach die Deutsche Meisterschaft im Street Dance gewonnen und war die erste deutsche Formation, die auch an internationalen Wettbewerben teilgenommen hat. Unter anderem erreichte sie den fünften Platz bei der Weltmeisterschaft. "Physical Funk" sieht sich nach eigenen Worten als Wegweiser für andere deutsche Gruppen, international aktiv zu werden (siehe auch das Interview rechts).

Organisiert wurde der Street-Dance-Abend von einem Nachwuchs-Team des Palatins: drei Auszubildenden und vier Studenten der Dualen Hochschule, denen diese Aufgabe zum ersten Mal vom "N:8Schwärmer"-Team übertragen wurde. Sie erhielten so die Möglichkeit, eine größere Veranstaltung selbst auf die Beine zu stellen. Leider wurde am Ende die Zahl an Zuschauern nicht ganz dem Aufwand der Organisatoren und dem Wettbewerb gerecht.