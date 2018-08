'Die Welt erkunden' wollen viele. Janine Schröder (li.) und Katharina Brodale aber wählen den harten Weg und engagieren sich an einer Schule für arme Kinder in Ecuador. Foto: Pfeifer

Walldorf. (seb) "Man weiß natürlich schon, dass es Menschen anderswo schlechter geht, aber man verdrängt es dann doch." Süßes Nichtstun bis zum Studium birgt für Janine Schröder und Katharina Brodale aus Walldorf überhaupt keinen Reiz: Sie wollen "über den Tellerrand schauen", Erfahrungen sammeln und anderen helfen. Das Abiturzeugnis zu erhalten, war "ein Moment des Triumphes", sagt Katharina Brodale. "Plötzlich stehen wir auf eigenen Füßen." Prompt tauchten Fragen auf, allen voran: "Was nun?" Viele Jahre hatten sie sich "im Karussell Schule gedreht", jetzt fühlten sie diese Unsicherheit.

Aber nicht lange: Sie beschlossen, "die Welt zu erkunden", eine Stippvisite in die Praxis, ehe das Lernen an der Uni sie vereinnahmt: "Jetzt ist die beste Zeit dafür." Es bieten sich Jugendlichen heute unzählige Möglichkeiten, von der Weltreise übers Firmenpraktikum bis hin zum freiwilligen sozialen Jahr. Aber irgendwie war unter den landläufigen Angeboten nicht das Richtige. Prägende Lebenserfahrungen, die zu ihrer persönlichen Entwicklung beitragen, versprechen sie sich eher nicht vom Au-Pair-Dasein bei reichen Familien in den USA, meint Janine Schröder.

Stattdessen beschlossen sie, Assistenz-Lehrerinnen an einer Grundschule in einer der ärmsten Provinzen Ecuadors zu werden. Am 15. August beginnt das "Abenteuer Ausland", bis 13. Februar wollen sie in Ecuador bleiben und auch über Weihnachten keinen "Heimaturlaub" nehmen. "Wir wollen ja eine uns fremde Kultur kennenlernen", erklärt Janine Schröder, "und gerade Weihnachten und Neujahr dort zu feiern, finde ich interessant."

Der Kontakt zur Schule kam übers Walldorfer Werkraumtheater zustande: Janine Schröder ist dort und zuvor im "Kinderatelier Regenbogen" als Schauspielerin, Malerin und vieles mehr aktiv, Katharina Brodale schreibt unter anderem Berichte für die Rhein-Neckar-Zeitung über das Theater. Die Schule wurde vom inzwischen verstorbenen Pfarrer Wolfgang Schaft gegründet, den mit Theaterleiterin Jasmin Rahimi-Laridjani eine langjährige Freundschaft verband, und sie wird mit Erlösen aus den Aufführungen regelmäßig unterstützt.

"Als ich das erste Mal da war, hat es mich umgehauen", erzählt Janine Schröder von ihren zwei Besuchen in Ecuador. "Ich gehe immer wieder gerne hin." Das Land sei sehr schön und die Menschen liebenswürdig: "Wir wurden mit offenen Armen aufgenommen, als würden sie uns schon ewig kennen."

Die Adolfo-Kolping-Schule für arme Kinder ist privat geführt und befindet sich in Riobamba, der Hauptstadt der ecuadorianischen Provinz Chimborazo auf einer Höhe von fast 3000 Metern. Vor der Abreise waren zum einen Arztbesuche Pflicht: Nachdem ihnen gute Gesundheit bestätigt wurde, haben Katharina und Janine vorsorglich fünf Impfungen erhalten. Außerdem haben sie ihre Kenntnisse in der Landessprache Spanisch aufpoliert und Fragen zu Bankkarten, Handynetzen, Visum oder passender Kleidung gemeinsam mit den dortigen Ansprechpartnern geklärt. Auch Sorgen wegen der hygienischen Bedingungen, Korruption oder Kriminalität wurden angesprochen - und Katharina und Janine wissen genau, dass es weder einfach noch komfortabel wird.

Sie werden eine Wohnung in der Schule beziehen und neben dem alltäglichen Unterricht, in dem sie die hauptamtlichen Lehrer unterstützen, mit den Kindern verschiedene Projekte durchführen, die natürlich auch mit Theaterspiel zu tun haben. "Die Kinder dort leben unter ärmsten Bedingungen ohne fließendes Wasser, Strom, manchmal sogar ohne ein richtiges Zuhause", weiß Katharina Brodale. "Als Praktikanten hoffen wir, den Kindern den Lernalltag erleichtern und sie außerhalb der Schule unterstützen zu können."

Als persönlichen Gewinn versprechen sich die beiden, nicht mehr so "stringent und regelorientiert", sondern lockerer und offener zu werden, toleranter, ein bisschen weiser. Sie wollen die alltägliche Lebensumwelt hier mit anderen Augen sehen und "nicht mehr ganz so blind durchs Leben gehen". Diese Erfahrung ist sicher auch wichtig fürs spätere Berufsleben, "aber das ist nicht der eigentliche Grund", erklärt Katharina Brodale. Für sie hat die Reise insgesamt eine tiefe Bedeutung: "Sie kennzeichnet den Anfang unseres neuen, selbstständigen Lebens. Es ist ein Abenteuer, das auf die eine oder andere Weise bestimmt viele andere Jugendliche wagen müssen."