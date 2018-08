Walldorf. (seb) Oft bedarf es nur wenig, um der Artenvielfalt auf die Sprünge zu helfen. Das entdeckten Naturschützer zum Beispiel in der Tongrube Rettigheim, als sich in zufällig entstandenen Tümpeln plötzlich die seltene Gelbbauchunke tummelte. Und darauf hofft man im Naturschutzgebiet "Hochholz-Kapellenbruch" bei Malsch, wo ein kleiner Graben mit Totholz aufgestaut werden soll. Laut Dr. Brigitta Martens-Aly, Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, könnte so voraussichtlich ab 2015 eine Heimstatt für eine Vielzahl von Amphibien und seltene Pflanzen wie die Wasserfeder entstehen.

Dies ist eine der zahlreichen Maßnahmen im Rahmen des großen Naturschutzprojekts "Lebensader Oberrhein", für das jetzt der Startschuss im Walldorfer Rathaus fiel. Alexander Bonde, Landesminister für ländlichen Raum, und Thomas Graner vom Bundesamt für Naturschutz gestalteten den Auftakt gemeinsam mit Andre Baumann, Katrin Fritzsch und Uwe Prietzel vom Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg sowie über 80 Wissenschaftlern, ehrenamtlichen Naturschützern und Vertretern von Bund, Land und Kommunen.

Die "Lebensader Oberrhein" ist einer von 30 "Schatzkästen der Natur", die über das Bundesprogramm "Biologische Vielfalt" gepflegt werden. Am Oberrhein sollen wertvolle Lebensräume mit Investitionen von fünf Millionen Euro aufgewertet werden. 75 Prozent davon trägt der Bund, 15 Prozent Baden-Württemberg, Hessen sowie Rheinland-Pfalz und zehn Prozent der Naturschutzbund.

Bürgermeisterin Christiane Staab hob die "Riesenherausforderung" hervor, in einem dicht besiedelten Gebiet, "durchschnitten von Autobahnen und Schienen" auch Umweltschutzzielen gerecht zu werden. Gelungen sei das etwa mit dem Waldschutzgebiet "Schwetzinger Hardt" mit 3200 Hektar. Mittelfristig plant man, den lichten Kiefernwald mit Trockenrasen im "Reilinger Eck" weiter aufzuwerten. So haben seltene Arten wie das "Doldige Winterlieb" eine Chance.

Schwerpunkte des Umweltschutzprojekts "Lebensader Oberrhein" in unserer Region sind neben dem "Hochholz-Kapellenbruch" auch die Dünen in Sandhausen. Laut Brigitta Martens-Aly sollen die Sandrasen durch Auflichten eines Gehölzes mehr Raum erhalten. Auch das Naturschutzprojekt "Saalbachniederung" des Nabu Hambrücken gehört dazu. Laut dem Vorsitzenden Franz Debatin wurde gemeinsam mit Landwirten im Zug des Extensivierungsprogramms des Landes ein geschlossenes Wiesengebiet von nahezu 300 Hektar geschaffen. Zahlreiche Vogelarten kommen hier vor, etwa die Feldlerche.

"Wir können die Natur nicht nur in Naturschutzgebieten schützen", hob Thomas Graner auf "vernünftige Kompromisse" zwischen den Nutzungsinteressen ab, ob Wohnbebauung, Industrie oder Landwirtschaft. Von 2009 bis 2014 seien die Bundesfördermittel für Naturschutz "trotz Krise" um gut 90 Prozent, nämlich auf 53 Millionen Euro jährlich angestiegen. Als wichtige Aufgabe nannte Graner die Sensibilisierung der Bürger für den Naturschutz: "Ich hoffe, dass sie ihn als Bereicherung verstehen."

Als ein "zentrales Überlebensthema", wichtige politische Aufgabe und "große moralische Verpflichtung" bezeichnete Alexander Bonde den Erhalt der Artenvielfalt. Auch "blankes ökonomisches Interesse" spreche dafür. Leider sei die Parteipolitik hier oft "nicht an Sachfragen und unserer Verantwortung orientiert".

