Bei idealen äußeren Bedingungen gingen am Sonntag zum traditionellen Stadtlauf rund 800 Sportler an den Start. Am Ende stand ein Ehepaar ganz oben auf dem Siegertreppchen: Armin Bodirsky (TSV Rot) bei den Herren und seine Frau Birgit bei den Damen. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) "Das ist heute mal ein klassisches Wetter für die Läufer", meinte der TSG-Vorsitzende Manfred Walter unmittelbar vor dem Startschuss zur 22. Auflage des traditionellen Stadtlaufs. Wie immer hatten bereits im Vorfeld zahlreiche Helfer des Vereins umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um rund um die Zehn-Kilometer-Strecke für Teilnehmer und Besucher alles bestens zu richten. Bedeckter Himmel, um die 14 Grad: ideale Voraussetzungen, um die Strecke in Angriff zu nehmen. Gab es etwaige Bedenken, die Kühle würde einige kurzfristig abschrecken, so waren sie unbegründet. "Wir haben die Marke von 800 Teilnehmern für den Hauptlauf geknackt und liegen somit über den Vorjahreszahlen", freute sich Walter. Am frühen Nachmittag kamen dann nochmals fast 400 "Bambini" hinzu, die sich - angefeuert von Eltern und Fans - auf den "kleinen Kurs" im Stadion machten.

Beim Blick in die Siegerliste des Hauptlaufs gab es eine Premiere: Das Ehepaar Birgit und Armin Bodirsky, beide vom TSV Rot, siegte bei den Damen und Männern, und nahm Glückwünsche und Geschenke vom Schirmherren, OB Franz Schaidhammer, entgegen. Zwar konnte der Sieger in der Männerklasse die 1993 aufgestellte "Fabelzeit" von Engelbert Franz, die mit 30:28 Minuten mehr als fünf Minuten schneller war als die des diesjährigen Siegers, nicht annährend erreichen, dies ist für die Macher des Stadtlaufs aber eher nebensächlich. "Die Veranstaltung ist aus unserer Sicht eine Kombination aus Sport und Spaß", betonte Walter. Das bewiesen die zahlreichen Zuschauer und die Aktiven. Die älteste Teilnehmerin im Feld war 78 Jahre alt, bei den Männern zählte der Älteste gar 79 Jahre.

Begonnen hatte alles schon am frühen Morgen. Die Helfer waren fleißig damit beschäftigt, selbst gebackenen Kuchen auf den Tischen zu platzieren, um die Ecke wurden die Grills angeworfen und Trinkbares vorbereitet. Einige hundert Meter vom Stadionbereich entfernt waren die Ordnungshüter damit beschäftigt, die Straßen rund um die Parkstraße abzusperren und schon kurz nach 9 Uhr wurden die ersten Sportler beim Warmlaufen gesichtet. "Das erspar ich mir, sonst schaffe ich die zehn Kilometer nicht", meinte scherzhaft ein Hobbyläufer vom SV Rohrbach. Am Ende jedoch schafften es fast alle, die vorsorglich bereitstehenden Helfer des DRK hatten einen eher ruhigen Vormittag, und nach getaner Arbeit stürmten die Läufer in Richtung Trink- und Essbarem. Derweil druckten die Helfer fleißig die Siegerlisten in den unterschiedlichen Klassen aus, sodass OB Schaidhammer, zusammen mit den Vertretern der Hauptsponsoren (Sparkasse und Bäckerei Rutz), pünktlich um 12 Uhr die Urkunden übergeben konnte.

Wie beliebt der Stadtlauf in Wiesloch inzwischen ist, unterstreicht ein Blick auf die Teilnehmerliste. Selbst aus Heilbronn waren Läufer angereist, aus Rettigheim, Heidelberg, Mannheim, Reichenbach, Lobbach, Rot und Wilhelmsfeld - und natürlich viele aus Wiesloch. Die "große" Strecke, übrigens fast ohne Höhenmeter, führte nach dem Start in der Parkstraße über die Gymnasium- und Gerbersruhstraße wieder zurück und dann ging es auf zwei identische Runden: am Radweg in Richtung Nußloch entlang, dann um den Dämmelwald herum, vorbei an Sportpark und Schützenhaus in die Waldstraße und schließlich zurück ins Stadion, dem Ziel.

Nach dem Duschen war Kommunikation angesagt. Zuvor bildeten sich lange Schlangen an den verschiedenen Essensausgaben, derweil Joachim Schäfer aus Mannheim für musikalische Unterhaltung sorgte. In wärmendes Gewand gekleidet, verteilten sich die Teilnehmer und Besucher auf den Bänken, und fast jeder war zufrieden mit sich selbst und vor allem mit der Organisation der TSG. "Das sind echte Profis, es hat alles prima geklappt", war durchweg zu vernehmen.

Erfreulich aus Sicht der TSG-Verantwortlichen auch die Zahl der Gruppen, die sich für den Traditionslauf zusammengeschlossen und bereits seit Wochen intensive Trainingseinheiten absolviert hatten. Mit 58 Teilnehmern stellte der Kindergarten Wirbelwind die stärkste Fraktion, gefolgt von den "laufenden Bäckern" der Firma Rutz (45) und den Rennmäusen aus der Wieslocher Schlossstraße, die immerhin 37 Teilnehmer auf die Beine brachten.

Begeisterung dann zum Abschluss, als sich die Bambini und Schüler auf die Strecke machten. Zwischen 300 und 900 Meter mussten sie absolvieren, allesamt im Stadion, und wurden lautstark angefeuert. Gestartet werden durfte ab Jahrgang 2009 und so verwandelte sich das altehrwürdige Stadion in ein Tollhaus. Ohne jegliche Taktik wurde wild losgestürmt, das Ziel vor Augen und am Schluss waren alle glücklich. Auch und vor allem die stolzen Eltern der kleinen Läuferinnen und Läufer.