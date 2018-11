Walldorf. (mbi/rö) "Eine erfreuliche Bilanz" konnte Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab auf dem Neujahrsempfang der Stadt ihren Zuhörern in der voll besetzten Astoria-Halle präsentieren. Die Bürgermeisterin blickte in ihrer Ansprache, durch Bilder auf der Großleinwand unterstützt, auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück und sprach die Aufgaben an, die von der Stadt im gerade begonnenen Jahr zu bewältigen sind (wie sie das auch bereits im Jahresabschlussgespräch mit der RNZ getan hat, siehe Ausgabe vom Freitag, 10. Januar, Seite 3). "Wir krempeln die Ärmel gerne hoch, damit wir alle uns in Walldorf auch weiterhin wohlfühlen", sagte Christiane Staab am Schluss ihrer Ansprache.

Als Empfangskomitee fungierten wieder die Storchenküken der KG Astoria Störche, in diesem Jahr in den Kuhkostümen, die sie bereits bei der Kampagneneröffnung im November präsentiert hatten. Sie überreichten allen Gästen einen kleinen Glücksbringer. Für die musikalische Ouvertüre sorgte das SAP-Sinfonieorchester, das nach der Rede der Bürgermeisterin und einem Sektempfang auch zum Neujahrskonzert aufspielte, dessen Spendenerlös wieder dem Förderverein des Hospizes Agape zugutekommt. Mit Walzerklängen, dem Wiener Walzer "Hereinspaziert" von Michael Ziehrer, begrüßte das Orchester unter der sorgfältigen Leitung von Johanna Weitkamp das neue Jahr und seine Zuhörer. Mit viel Elan musizierte man daran anschließend die Schnell-Polka "Elektrisch" von Eduard Strauss.

Die Ouvertüre zur Oper "Nabucco" von Giuseppe Verdi wurde von den SAP-Sinfonikern in hoher Konzentration dargeboten. Besonders das tiefe Blech glänzte mit gepflegten Kantilenen. Das Publikum reagierte auf die spannend musizierte Ouvertüre mit großer Begeisterung. Als Solist trat der erste Konzertmeister Alexander Galushkin mit dem dritten Satz von Max Bruchs Violinkonzert auf. Souverän meisterte er den virtuosen Solopart des anspruchsvollen Werks.

Weiter ging's mit der farbig instrumentierten "Waldmeister Ouvertüre" von Johann Strauss (Sohn). Ob glänzende Kantilenen in den Holzbläsern, Trommelwirbel oder Jagdhornmotive: Hier hat Strauss viele Register mit melodiösen Soli bedacht. Die Musiker dankten es ihm diesmal mit schön gestalteten gesanglichen Passagen. Die Dirigentin behielt bei den zahlreichen agogischen Tempowechseln immer alle Fäden in der Hand.

Mit "Aus der Ferne" von Josef Strauss erklang ein Werk, das die beiden Tänze Polka und Mazurka miteinander kombiniert. Anschließend war die beliebte "Pizzicato Polka" von Johann und Josef Strauss zu hören. Die Streicher des Orchesters musizierten hier sehr fein und dynamisch differenziert.

Ein weiterer Höhepunkt des Konzerts war der dritte Satz aus Carl Maria von Webers Klarinettenkonzert. Ralf Schwarz, der langjährige Soloklarinettist des SAP-Orchesters, zeigte sich von seiner besten Seite. Geschmackvoll und beweglich präsentierte er dieses virtuose Stück. Leichtfüßig und fröhlich folgten die Polka "Mit Chic" von Eduard Strauss und der beliebte "Frühlingsstimmen Walzer" von Johann Strauss (Sohn).

Der energisch gespielte "Teufelstanz" von Josef Hellmesberger verlangte den Musikern noch einmal sehr viel an Kraft und Lebendigkeit ab. Lange Staccatopassagen wurden dabei von der Piccoloflöte blitzblank vorgegeben und vom ganzen Orchester dann aufgenommen und zu einem fulminanten Schluss geführt. Das Publikum applaudierte begeistert.

Der energische Beifall zauberte ein Lächeln auf das Gesicht von Johanna Weitkamp, die darauf dem Publikum zusammen mit dem Orchester ein gutes neues Jahr wünschte. Als Zugabe gab es noch einen der berühmtesten Wiener Walzer, "An der schönen blauen Donau" von Johann Strauss, fein ausgearbeitet zu hören und natürlich den für ein Neujahrskonzert unverzichtbaren Radetzky-Marsch.