St. Leon-Rot. (seb) Die Schlägereien bei der Beachparty von TSV und KJG Rot wurden auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung thematisiert. Hauptsorge war, wie das vielfältige kulturelle Angebot der Gemeinde aufrechterhalten und für die Sicherheit der Bürger gesorgt werden kann.

Zunächst aber wurde die Berichterstattung, in der Rhein-Neckar-Zeitung, aber auch in überregionalen Medien, massiv kritisiert. Augenzeugen, unter ihnen auch ein Gemeinderat, widersprachen der Darstellung der Polizei - diese hatte von Schlägereien auf dem Festgelände berichtet, die Veranstalter erklären dagegen nach wie vor, die Auseinandersetzungen hätten sich außerhalb abgespielt - über beide Positionen hatte die RNZ am 20. Juli berichtet.

Auch Bürgermeister Dr. Alexander Eger war alles andere als begeistert, in überregionalen Tageszeitungen von "gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen betrunkenen Jugendlichen in St. Leon-Rot" zu lesen, wenn es zum einen keine St. Leon-Roter gewesen seien und die Gemeinde zum anderen eben erst für einen Preis für die seit zehn Jahren hervorragend laufende Suchtpräventions-Arbeit im Jugendbereich nominiert worden war.

Ferdinand Speckert (CDU) warf die Frage auf, wie in Zukunft für Sicherheit bei solchen Veranstaltungen gesorgt werden könne. Auch Siegfried Köck (Freie Wähler) regte an, dass sich Gemeinde und Rat Gedanken machen müssten, wie man Gewalt vorbeugen und Vereine unterstützen könne. Die Bürger müssten sich sicher fühlen können, auch dürfe das reichhaltige Veranstaltungsprogramm der Gemeinde nicht beeinträchtigt werden. Bürgermeister Eger aber betonte, dass ein Landfriedensbruch dieses Ausmaßes die Kräfte der Gemeinde, eines Vereins oder einer Security-Firma überstiegen - das sei "originäre Polizei-Arbeit". Aber in Sachen Polizeipräsenz habe die Gemeinde leider keine Befugnisse.