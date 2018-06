St. Leon-Rot. Beim Brand eines Innenhofanbaus in der der Sandgasse in St. Leon-Rot entstand laut Mitteilung der Polizei am Samstagvormittag ein Sachschaden von rund 50 000 Euro. Das unbewohnte Gebäude stand voll in Flammen und brannte vollständig aus. Das Dach des angrenzenden Wohnanwesens wurde hierbei ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr St. Leon-Rot war mit zwei Löschfahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist der Polizei zufolge noch ungeklärt. Die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Brandermittlungen übernommen. Foto: Galyna Hecker-Petrova