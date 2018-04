Mit einer Feier wurde das neue Kinderbetreuungsgebäude an der Parkringschule Rot eingeweiht. Bei der Besichtigung zeigte sich, dass die Kinder sowohl in den Gruppenräumen als auch auf den Dachflächen viel Platz zum Austoben haben. Darüber hinaus finden viele Vereine in der Multifunktionshalle eine neue Heimstatt. Fotos: Theo Vetter

St. Leon-Rot. (seb) "Eine super Sporthalle", fanden die zahlreichen Besucher. "Die besten Spielsachen, die besten Möbel", meinte Pfarrerin Katharina Wendler. "Es ist rundum gelungen", sagte Sabine Billmaier vom Elternverein "Kleine Strolche". "Auf das fertige Ergebnis können die Verantwortlichen mit Stolz blicken", sagte Bürgermeister Dr. Alexander Eger, erleichtert auch darüber, dass mit der Einweihung des neuen Kinderbetreuungsgebäudes mit Multifunktionshalle an der Parkringschule teils jahrelange Provisorien ein Ende finden.

Und nicht nur deswegen herrschte am "Tag der offenen Tür" wahre Volksfeststimmung. Angesichts des großen, weitläufigen und üppig ausgestatteten Gebäudes mit seinen fröhlichen Farben leuchteten nicht nur die Augen der vielen Kinder, die hier betreut werden. Ein neues Zuhause haben hier zum einen bis zu 50 Grundschulkinder in zwei Hortgruppen, weitere 50 Kinder in der Kernzeitbetreuung sowie zwei Krippengruppen und eine betreute Spielgruppe für Kleinkinder gefunden, allesamt betreut von den "Kleinen Strolchen", laut Eger "solider Stützpfeiler der Kinderbetreuung in unserer Gemeinde". Darüber hinaus haben einige Vereine hier neue Trainingsräume erhalten, die sich, teils erst in jüngerer Zeit gegründet, an diesem Tag auch der Öffentlichkeit präsentierten.

Als Bürgermeister Eger allen Beteiligten herzlich dankte, erwähnte er auch, dass die Gruppen, die nun in einem Gebäude Platz finden, zuvor in Parkringschule selbst, in Containern, in den Kindergärten St. Elisabeth und St. Franziskus sowie auf dem Gelände des TSV Rot untergebracht waren. Eger musste zu seinem Bedauern auch anmerken, dass noch etwas nachgebessert werden muss: Wegen der großen Nachfrage werden nämlich zusätzliche Lagermöglichkeiten gebraucht.

"Wir haben es ganz mit Lego verkleidet", sagte der federführende Ortsbaumeister Peter Dietz augenzwinkernd: "Es ist ein Kinderhaus, es soll bunt sein, es soll fröhlich sein." Mit 6,75 Millionen Euro sei man "im Kostenrahmen" und darüber hinaus im Zeitplan geblieben, berichtete er. Lüftung mit Kohlendioxid-Filtern, Heizung, Dämmung, Beleuchtung, aber auch die Innenausstattung seien auf dem neusten Stand, auch ökologisch, machte er während einer Führung deutlich. In den großzügigen Gruppenräumen auf drei Stockwerken und überdies auf zwei Dachflächen haben die Kinder viel Platz zum Toben, können Kettcar fahren, im Sandkasten spielen, finden Basketball-, Fußball- und weitere Spielfelder vor. Dank der hohen Fenster fühle man sich "wie mitten in der Natur", so Dietz. Auch Betreuerin Rosi Bender, die jetzt hier arbeitet, zeigte sich "restlos begeistert" und vielfach war bei der Besichtigung zu hören: "Da wäre ich gern noch mal Kind." In der 405 Quadratmeter großen Halle, an die Duschen und Umkleiden angegliedert sind, befindet sich eine Bühne mit 45 Quadratmetern.

Die "vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten" und das "freundliche Umfeld" hob auch Pfarrer Manfred Woschek hervor, als er gemeinsam mit Katharina Wendler das "bunte Haus aus lebendigen Steinen" und alle, die darin ein und aus gehen, segnete. In diesen "hellen, freundlichen Räumen" finde man "optimale Betreuungsbedingungen" und könne für den Ganztagsbetrieb mehr Angebote einarbeiten, sagte Gitta Beiner-Schulitz, Rektorin der Parkringschule: "Hier zeigt sich, wie sehr der Gemeinde die Kinder am Herzen liegen." Ein Signal deutlicher Zustimmung für Kinder und Jugendliche, für Sport und Kultur, sah Ulrika Lawinger in dem neuen Gebäude. Die Ortsvereinsvorsitzende von Rot, die auch für Kollegen Erich Heger (St. Leon) sprach, dankte der Gemeinde im Namen der künftigen Nutzer für die großzügige Unterstützung.

Wie den Besuchern gezeigt wurde, ist die Halle für den Sportunterricht gut geeignet. Und auch die Tanzgarden des Gesangvereins Frohsinn, der integrative Verein "Smile", Tischtennisclub, Christlicher Sportlerkreis, Amateurtheater Scheinwerfer, Volkshochschule, Tennisclub, TSV Rot, Verein für moderne Selbstverteidigung und Kinderturngruppe der SG St. Leon finden hier eine neue Heimstatt. Nach der Feierstunde, die von der Bläserklasse der Parkringschule und Sänger Matthias Fuchs von den "Kleinen Strolchen" umrahmt wurde, boten die Vereine sowie die Erzieherinnen und Betreuerinnen ein abwechslungsreiches Programm mit Sport, Tanz, Theater und Mitmachspielen.