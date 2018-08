St. Leon-Rot. (tore) Von Baden-Württemberg durch die Schweiz, den gesamten "italienischen Stiefel" von Norden nach Süden durchquert und dann mit der Fähre über die Adria nach Griechenland: eine bemerkenswerte Tour für ein Feuerwehrauto!

Nachdem St. Leon-Rots Gemeinderat am 28. Juni beschlossen hatte, ein in die Jahre gekommenes Feuerwehrfahrzeug durch eine Neuanschaffung zu ersetzen, stellte sich die Frage nach der Verwendung für das Altfahrzeug. 31 Jahre stand es der Feuerwehr Rot als Löschfahrzeug zur Verfügung, mit einem Tank von 1800 Litern konnte man über all die Jahre hinweg Brände erfolgreich bekämpfen. "Es war schon ein sehr zuverlässiges Fahrzeug", erklärt Kommandant Reinhold Wagner.

Üblicherweise werden derartige Fahrzeuge von Gebrauchtwarenhändlern in andere Länder verkauft. Über den ehemaligen Oberbürgermeister von Sinsheim, Rolf Geinert, der sich in der deutsch-griechischen Zusammenarbeit engagiert, wurde die Gemeinde jedoch darauf aufmerksam, dass eine griechische Gemeinde namens Zitsa im Nordwesten des Landes (Region Epirus) auf der Suche nach einem weiteren Feuerwehrfahrzeug ist. Der stellvertretende Bürgermeister der 14.000- Einwohner-Gemeinde, Stefanos Michalis, nahm den Kontakt zu St. Leon-Rots Bürgermeister Dr. Alexander Eger auf.

Dadurch, dass Michalis selbst einige Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hat und zudem mit einer Deutschen verheiratet ist, war die Verständigung problemlos möglich. Nach dem positiven Votum des Gemeinderats musste nur noch der Transfer des Fahrzeugs nach Griechenland organisiert werden. Bürgermeister Dr. Eger ließ es sich nicht nehmen, selbst an dem "Road Trip" durch Europa teilzunehmen. Über 1700 Kilometer legte er gemeinsam mit Feuerwehrkommandant Reinhold Wagner und Feuerwehrmann Christian Steger zurück, fünf Tage dauerte die Reise mit Stationen in Bellinzona, Rimini, Termoli, Brindisi und zuletzt am Fährhafen von Igoumenitsa in Griechenland.

Während in Deutschland eitel Sonnenschein und ein spektakulärer Spätsommer herrschte, war die Fahrt durch Italien von regnerischem Wetter geprägt - ein Glück für die Reisenden, denn über eine Klimaanlage verfügt das Feuerwehrfahrzeug nicht und der Motor befindet sich direkt unter der Fahrerkabine, bei kühleren Temperaturen also gerade erträglich. Pünktlich zur Ankunft in Griechenland stieß eine Gruppe von vier Vertretern der Gemeinderatsfraktionen mit zum Transportteam, die mit dem Flugzeug von Karlsruhe nach Thessaloniki angereist waren, angeführt von Bürgermeistersekretärin Madeleine Wagner, die selbst bei der Feuerwehr Rot aktiv ist. Das Vorhaben wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Rahmen eines sogenannten Expertenaustausches finanziell gefördert.

Bei der offiziellen Übergabe des Fahrzeugs war neben Verwaltungsvertretern und Gemeinderatsmitgliedern aus Zitsa auch der im Wahlkreis gewählte Parlamentsabgeordnete Konstantinos Tassoulas anwesend. Der Bürgermeister von Zitsa, Bürgermeister Michail Pliakos, sprach von einer "sehr großen Ehre für die Gemeinde". Durch die Trockenheit im Sommer habe man regelmäßig mit Waldbränden zu kämpfen, "wir haben sehr viel Wald in Zitsa". Das Fahrzeug sei daher sehr wichtig und nützlich für die örtliche Feuerwehr. Er drückte seinen Dank sowie die Hoffnung auf weitere Zusammenarbeit aus, etwa im kulturellen oder touristischen Bereich. Für den Abgeordneten Tassoulas war bereits der Gedanke allein, überhaupt ein solches Geschenk zu machen, äußerst lobenswert, dass nun die Gemeinde Zitsa in den Genuss komme, freue ihn sehr. "Wir sind Ihnen sehr dankbar."

Bürgermeister Dr. Eger dankte allen, die sich für die Vorbereitung und Umsetzung des Transports verantwortlich zeigten. Neben einer Vorstellung der Spargelgemeinde ging er auf den Zustand des Fahrzeugs ein: Man habe alles inspiziert, die Reifen seien erst vor wenigen Jahren erneuert worden und der Kilometerstand betrage lediglich 24.000 km.

Neben der offiziellen Übergabe besichtigte die Delegation aus St. Leon-Rot am Wochenende die lokale Feuerwache, Naturdenkmäler in der Umgebung wie die Vikos-Schlucht als die tiefste Schlucht Europas inmitten der bergigen Landschaft, die unmittelbar neben der aus 57 Ortsteilen bestehenden Flächengemeinde Zitsa gelegene Universitätsstadt Joannina sowie örtliche Gewerbebetriebe. Zahlreiche Gespräche über die griechische Wirtschaft, die Zukunft der europäischen Union oder die Herausforderungen der Flüchtlingskrise (in Joannina ist einer der EU-Hotspots mit 2500 Flüchtlingen) sorgten für einen regen Gedankenaustausch zwischen Vertretern beider Gemeinden.

Der Gegenbesuch einer griechischen Delegation im kommenden Jahr in St. Leon-Rot ist bereits in Planung. "Wir würden uns freuen, Sie in St. Leon-Rot als Gäste begrüßen zu dürfen, und hoffen auf eine künftige Zusammenarbeit", so Dr. Eger.