St. Leon-Rot. (seb) Eine schlechte und eine gute Nachricht zum Lärmschutz überbrachte Bürgermeister Dr. Alexander Eger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Bau einer neuen Lärmschutzwand an der Autobahn A 5, dessen Beginn ursprünglich für 2014, spätestens 2015 geplant war, verzögert sich - auf unbestimmte Zeit. Einzig, dass die Maßnahme vom Regierungspräsidium mit hoher Priorität eingestuft wird, stimmte ihn etwas zuversichtlicher. Und man halte engen Kontakt, damit es bei einer kurzen Verzögerung bleibe, betonte Eger.

"Sehr erfreulich" für St. Leon-Rot ist aber, dass der Bund die Lärmschutzmaßnahmen auf St. Leon-Roter Gemarkung dann auf eigene Kosten erweitern wird. "Wir reden über nennenswerte Beträge, die nicht zu unseren Lasten gehen", so Eger. Bei einer Informationsveranstaltung im Oktober 2012 hatte das Regierungspräsidium zwar angekündigt, dass die vorhandene Lärmschutzwand durch eine zwei Meter höhere und insgesamt 350 Meter längere ersetzt wird. Aber sehr zum Ärger vieler Bürger und Räte hieß es auch, dass kein Anlass für zusätzlichen Lärmschutz östlich der Autobahn, auf Roter Seite, bestehe. Die Gemeinde hatte sich daraufhin bereiterklärt, auf eigene Kosten den Lärmschutz zu ergänzen - eine Investition, die durchaus in die Millionen gehen könnte.

Hintergrund der Verzögerung sind die Pläne des Bundes, das Autobahnkreuz Walldorf auszubauen, wie Bauamtsleiter Werner Kleiber erläuterte. Nach derzeitigem Stand des Generalverkehrsplans des Bundes wird der Ausbau "im vordringlichen Bedarf" bleiben, so Kleiber. Nördlich, also Richtung Heidelberg, soll die A 5 sechsspurig werden, und im Vorgriff soll das Kreuz für ein höheres Verkehrsaufkommen ertüchtigt werden. Diese Maßnahmen könnten sich dann auch nach Süden, Richtung St. Leon-Rot, ziehen, bis hinunter zur L 546 (Verbindungsstraße zwischen Rot und St. Leon. Mit dem Ausbau würden andere Lärm-

Lärm-Messungen beginnen

schutzwerte gelten und die Belastung der Anwohner müsste neu berechnet werden. Wahrscheinliche Folge: eine Verbesserung des Lärmschutzes auf beiden Seiten der Autobahn. Die Gemeinde selbst müsste dann vielleicht immer noch Lärmschutz ergänzen, aber viel weniger als zuvor erwartet. Kleiber fügte an, dass die Gemeinde im Oktober mit eigenen Lärm-Messungen an der A 5 beginne.

Bürgermeister Eger bat nun Rat und Bevölkerung um Geduld: "Wir sollten nicht vorpreschen, wenn der Bund ohnehin Lärmschutz auf beiden Seiten plant." Einhellig betonten die Gemeinderäte, wie wichtig einheitlicher Lärmschutz auf beiden Seiten der Autobahn ist, um der "Volkskrankheit Lärm" (Karl Ittensohn, Freie Wähler) zu begegnen.

Einstimmig beschloss man die Stellenausschreibung zur Bürgermeisterwahl 2014 - sie findet am 2. Februar statt (eine eventuelle Nachwahl am 16. Februar) und Alexander Eger tritt erneut an. Anschließend war ein Antrag der Freien Wähler Thema: Bezüglich der Umgestaltung der Friedhöfe sollen öffentliche Informationsveranstaltungen stattfinden. Es seien immer mehr Anfragen aus der Bevölkerung laut geworden, erklärte Anneliese Runde für die Fraktion. Zwar stehen bereits Infotafeln vor Ort nahe den Aussegnungshallen, aber dennoch seien "viele Gerüchte und Befürchtungen" im Umlauf. Zudem sollte das Projekt "Begegnungsstätten auf den Friedhöfen" öffentlich diskutiert werden, so Anneliese Runde. Auch Gerhard Hafner (CDU St. Leon-Rot) hielt die Infoveranstaltung für notwendig. Ursprünglich habe seine Fraktion die Vielfalt der angedachten Maßnahmen kritisch gesehen - "da hatten wir wohl nicht ganz unrecht": Daher und wegen der Begegnungsstätten bestehe Gesprächsbedarf. "So schnell wie möglich", stimmte Birgit Klemenz (CDU Rot/Junge Liste) zu. Das sei der richtige Weg, um die Resonanz aus der Bevölkerung zu erfahren, fand Andrea Heim (SPD). Die Mehrheit stimmte zu, die FDP-Fraktion wiederum, die laut Michael Herling von den Begegnungsstätten alles andere als überzeugt ist, enthielt sich.