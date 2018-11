Von Reinhard Lask

St. Leon-Rot. (Update 13.30 Uhr) Die beiden Strohballenbrände bei St. Leon-Rot sind nach Einschätzung der Polizei durch Brandstiftung ausgelöst worden. Das ergaben die Ermittlungen der Brandexperten der Kriminalpolizei. Jetzt soll untersucht werden, ob zwischen beiden Feuern ein Zusammenhang besteht.

In der Nacht zu Freitag brannte zum zweiten Mal in dieser Woche ein Strohlager. Rund 750 Strohballen wurde durch das Feuer an der Kreisstraße in Richtung Kirrlach vernichtet. Die Feuerwehr St. Leon war laut Polizei mit 25 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. Da das Strohlager beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits lichterloh brannte, entschied die Feuerwehr das Strohlager kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro.

Ein Polizeisprecher sprach am Morgen von einem ähnlich großen Brand wie, dem der am Mittwoch kurz nach Mitternacht ausbrach. Der aktuelle Brandort befinde sich ganz in der Nähe zu dem Lager, bei dem rund 650 Strohquader verbrannten.

Gegenüber der RNZ vermutete die Polizei schon in der Nacht, dass es sich bei dem aktuellen Feuer um Brandstiftung handelt. Aufgrund der Nähe zu dem ersten Brand "gehört da nicht viel Phantasie zu", erklärte ein Sprecher am frühen Freitagmorgen. Für eine genaue Einschätzung sei es jedoch noch zu früh.

Neben der Feuerwehr seien auch Mitarbeiter der Badenwerk AG vor Ort, da sich ganz in der Nähe des brennenden Lagers Überlandleitungen befänden. Die Kreisstraße in Richtung Kirrlach musste dieses Mal nicht gesperrt werden.