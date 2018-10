St. Leon-Rot. (kus) Hedwig Steger ist im gesegneten Alter von 95 Jahren verstorben. Der neu geweihte Erzbischof Stephan Burger hatte es sich nicht nehmen lassen, trotz seines überfrachteten Einstieg-Programms in seinen neuen Dienst das Seelenamt für die Verstorbene in Konzelebration mit Militärdekan Artur Wagner (München) und Pfarrer i.R. Josef Keller (Malschenberg) zu zelebrieren. Hedwig Steger war schließlich seine Haushälterin während seiner elfjährigen Amtszeit in Rot. Darüber hinaus war sie auch 25 Jahre lang Mesnerin. Der Cäcilienchor unter Leitung von Klaus Siefert und mit Silvia Kettenmann an der Orgel umrahmte das Seelenamt und auch die Einsegnung in der Friedhofkapelle.

Die Ministranten mit ihrem großen Aufgebot, darunter die Veteranen aus der "Mesner-Ära" von Hedwig Steger, und die große Anzahl der Trauergäste, brachten mit ihrer Teilnahme am Gottesdienst und am Begräbnis die Wertschätzung und die Dankbarkeit der Pfarrgemeinde zum Ausdruck.

Hedwig Steger wurde mit 90 Jahren als dienstälteste Mesnerin der Diözese vom Diözesanverband der Mesner durch den damaligen Vorsitzenden Pfarrer Walter Etzkorn geehrt. Als Chefin der Sakristei hielt sie die Fäden fest in der Hand. Durch ihren nimmermüden Eifer und ihre bestimmte Art wirkte sie wie ein ruhender Pol in der Pfarrgemeinde.

In den Nachrufen kam einmütig der Dank an die verdiente Mesnerin zum Ausdruck: Von ganzem Herzen dankte der Erzbischof der Verstorbenen für ihre fürsorgliche elfjährige Tätigkeit als Haushälterin, mit 77 keine Selbstverständlichkeit. "Für mich wurde daraus eine gesegnete Zeit", so Erzbischof Stephan Burger", der die Verstorbene als eine geradlinige Person bezeichnete, die aus freiem Herzen heraus sagte, was sie dachte. Bei unterschiedlicher Meinung in der Sakristei oder im Haushalt beendete sie mit "Machen Sie, was Sie wollen, Sie machen es doch!" kurzerhand die Diskussion. "Sie hat sich von Gott in Dienst nehmen lassen und ihm durch den langjährigen Mesnerdienst in Treue gedient", so der Bischof. Mit den Worten des Heiligen Cyprian von Karthago: "Trauert nicht um mich, ihr habt mich nicht verloren. Ich bin euch nur vorausgegangen. Am Ziel erwarte ich euch. In dieser Auferstehungshoffnung nehmen wir Abschied", schloss Erzbischof Stephan Burger seinen Nachruf.

"Im ganzen Land war sie bekannt als Pfarrer Burgers rechte Hand", begann ein Gedicht, das die Ministranten anlässlich ihres 85. Geburtstags verfassten, erinnerte sich Benjamin Speckert, damals Oberministrant. Sie war ihm zufolge nicht nur die rechte Hand des Pfarrers, sondern auch "Ersatzoma" für viele Jahrgänge, "Mutter der Kompanie", als Respektsperson von allen geachtet. Glücklich war sie laut Speckert, wenn an hohen Festtagen die "Minis" in großer Zahl zur Stelle waren und unvergessen sind die Begegnungen mit ihr bei den Weihnachtsfeiern, Grill- und Helferfesten.

Pfarrer Manfred Woschek erinnerte sich an ihren strengen und musternden Blick, als er sich vor acht Jahren beim damaligen Pfarrer Burger und Frau Steger im Pfarrhaus im sommerlichen Outfit als der neue Leiter der Seelsorgeeinheit vorstellte. "Sie war immer die Erste, die die Kirche und Sakristei betrat und die Letzte, die sie verließ, stets achtsam und präsent. Über all die Jahre hinweg legte sie den Weg zur Kirche mit dem Fahrrad zurück, früher sogar freihändig und zuletzt das Fahrrad schiebend", schilderte Pfarrer Woschek die Mesnerin, ein Bild, das sich übrigens bei den Einheimischen fest eingeprägt hat.

Kirche und Sakristei wurden ihr zur zweiten Heimat, so Pfarrer Woschek. Ihre Herrschaft über die Sakristei verstand sie im biblischen Sinne, als Auftrag, Verantwortung zu übernehmen über das, was ihr anvertraut war. Der Leiter der Seelsorgeeinheit bezog das Jesuswort zu den treuen Knechten im Gleichnis von den anvertrauten Talenten auf die verstorbene Mesnerin: "Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn."