St. Leon-Rot. (seb) Am Sonntag, 2. Februar, findet die Bürgermeisterwahl in St. Leon-Rot statt. Amtsinhaber Dr. Alexander Eger stellt sich zur Wiederwahl. Die RNZ traf sich mit ihm zum Gespräch.

RNZ: Sie haben Ihrer Freude am Bürgermeisteramt immer wieder Ausdruck verliehen. Was motiviert Sie besonders, erneut zu kandidieren?

Alexander Eger: Zum einen gibt es viele Projekte, deren Umsetzung ich weiter begleiten will. Ich will sehen, wie sie wirklich entstehen. Die Freude ergibt sich auch daraus, dass ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung die Zusammenhänge besser verknüpfen kann.

Hintergrund Informationen (seb) Dr. Alexander Eger ist seit April 1998 Bürgermeister St. Leon-Rots. Er ist seit 2009 Kreistagsmitglied für die FDP und seit 2011 stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Rhein-Neckar. 1968 wurde Eger in Schwenningen am Neckar geboren, er ist verheiratet und hat drei Kinder. Der Volljurist hat Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen und in San Diego, USA, [+] Lesen Sie mehr Informationen (seb) Dr. Alexander Eger ist seit April 1998 Bürgermeister St. Leon-Rots. Er ist seit 2009 Kreistagsmitglied für die FDP und seit 2011 stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Rhein-Neckar. 1968 wurde Eger in Schwenningen am Neckar geboren, er ist verheiratet und hat drei Kinder. Der Volljurist hat Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen und in San Diego, USA, studiert. 1994 legte er das erste, 1997 das zweite Staatsexamen jeweils in Tübingen ab. 2011 hat Eger einen Doktortitel zum Eisenbahnkreuzungsrecht an der Universität Kaiserslautern erworben.

Was wären herausragende Beispiele für Projekte, die Sie begleiten möchten?



Zum einen den Neubau des Jugendzentrums. Das ist das Erste, was ich in diesem Jahr angehen will. Dann das Thema Lärmschutz an der Autobahn, das mich bereits über ein Jahrzehnt begleitet und in das ich viel Herzblut eingebracht habe, sowie die Fertigstellung des neuen Kinderbetreuungsgebäudes an der Parkringschule.

Und was bindet Sie ganz persönlich ans Amt, an St. Leon-Rot?



St. Leon-Rot ist meine Heimat geworden. Meine Frau und ich wohnen mittlerweile 16 Jahre hier. Unsere drei Kinder sind hier geboren. Wir haben als Familie hier unseren Lebensmittelpunkt. Ich fühle mich privat sehr wohl und identifiziere mich mit der Gemeinde.

Wenn Sie Bilanz ziehen: Was ist besonders gelungen, worauf sind Sie stolz?



Stolz bin ich darauf, dass wir den Neubau des Schwimmbads gestemmt haben. Dieses Projekt war lange umstritten. Was ich in diesem Zusammenhang noch toll finde, sind die neuen Proberäume für die Musikkapelle im ehemaligen Schwimmbecken unter der Mönchsbergsporthalle. Das war ein lang gehegter Wunsch der Musikkapelle. Am Herzen lag mir auch die Sanierung des Josefshauses in St. Leon. Die historische Bausubstanz konnte erhalten werden und damit verbunden war ein Riesenschub im Ausbau der Kleinkindbetreuung. Die Aufnahme der Ortskernsanierungen ins Landessanierungsprogramm zählt ebenfalls dazu: Das ist super gestartet und tut dem Ortsbild sehr gut.

Und wo liegen Defizite, was würden Sie rückblickend anders machen?



Schwierige Frage. Ich habe neulich das Zitat gehört: Alle Menschen sind klug, manche vorher, viele hinterher. Glücklicherweise kann ich sagen, dass mir spontan nichts einfällt, was ich anders gemacht hätte. Natürlich gibt es bei vielen Projekten immer wieder Schwierigkeiten, Dinge, mit denen man am Anfang nicht gerechnet hat.



Über die Infrastrukturmaßnahmen hinaus, was ist in anderen Bereichen, im Sozialen, im Kulturellen, gelungen?

Wir haben im Bereich der Senioren neue Akzente gesetzt. Die Stelle "Zukunft, Alter und Soziales" wurde im Rathaus geschaffen. Wir haben den Theaterbus nach Heidelberg eingeführt und holen jetzt zusätzliche Angebote der Volkshochschule für Senioren nach St. Leon-Rot. Nach wie vor sind wir sehr aktiv im geselligen Bereich, beispielsweise mit dem Seniorenfasching und dem Seniorenausflug. Das Pendant gibt es bei den Jugendlichen: Ich finde es toll, dass sich am Ferienspaß so viele Vereine und Gruppen beteiligen. Vieles, was sich im sozialen Bereich abspielt, läuft über die Vereine. In diesem Bereich sind wir als Gemeinde immer sehr aktiv gewesen und wollen es auch bleiben. Jedes Jahr fließen beträchtliche Zuschüsse in die Vereinsarbeit. Das sind Pluspunkte, die einer sozialen Gemeinschaft gut tun.

Außerdem haben wir ein sehr aktives Leben im geselligen Bereich mit langer Tradition. Der Sauerkrautmarkt ist mit seiner über 530-jährigen Tradition einer der ältesten Krämermärkte in Süddeutschland. Das ist eine ganz tolle Sache. Die Vereinsfeste, die Kerwe in Rot und das St. Leoner Straßenfest blicken mittlerweile ebenfalls auf mehrere Jahrzehnte Tradition zurück. Wir haben für beide Ortsteile den gemeinsamen Weihnachtsmarkt, den Wochenmarkt in Rot und andere Feste auf dem Rathausplatz als Zentrum. Hinzu kommen viele Veranstaltungen im Harres.

Was wollen Sie in den kommenden Jahren anpacken, was liegt Ihnen da am Herzen?

Als Nächstes kommt wie gesagt das Jugendzentrum, der Lärmschutz an der Autobahn und das neue Wasserwerk muss fertig werden. Auch der Abwasserbetrieb ist immer eine Herausforderung. Ein klarer Schwerpunkt wird die Verkehrssituation in St. Leon sein. Hier nenne ich das Stichwort: Ortsumgehung. In der Kinderbetreuung sind wir noch lange nicht fertig. Ich hoffe auf die Genehmigung der Gemeinschaftsschule, um einen neuen Akzent im schulischen Bereich zu setzen. Außerdem müssen unsere Buslinien zum Schulzentrum Walldorf, nach Heidelberg und den Bahnhöfen Rot-Malsch und Neulußheim verlässlicher werden.

Und auch hier: Was ist im Sozialen oder Kulturellen neu oder anders zu machen?

Die Senioren werden weiter in den Fokus rücken. Mein Ziel ist, ein Leitbild für die Gemeinde zu entwickeln, damit in allen Bereichen Entscheidungen unter dem Gesamtbild der Seniorenfreundlichkeit betrachtet werden.

Info: Am Mittwoch, 22. Januar, stellt Bürgermeister Eger sich und seine Ziele in einer Wahlversammlung um 19 Uhr im Harres, Badener Saal, vor.