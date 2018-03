Von Alfred Kamuf

St. Leon-Rot. In der renovierten und umgestalteten Mönchsberg-Sporthalle, im Raum der Musikkapelle St. Leon-Rot, präsentierte der Cäcilienverein St. Leon in zwei Veranstaltungen sein Theaterstück "Der Held", eine Komödie von Fred Bosch. Regie führte in bewährter Weise Gisela Uhrig. In ihren Begrüßungsworten dankte die erste Vorsitzende Marianne Thome der Musikkapelle und den Helfern aus dem Verein, die den Raum für die Theateraufführung bestens vorbereitet und eine reichhaltige Tombola zusammengetragen hatten. Dann hob sich der Vorhang für ein amüsantes und turbulentes Geschehen.

"Wenn er doch nur mal etwas aus sich machen würde", wünscht sich die Bergmoser-Bäuerin (Marianne Thome) von ihrem Sohn Toni. "Der hat ein Brett vor dem Kopf", findet der Bergmoser-Bauer (Ralf Brauer). "Wie soll der jemals eine Frau finden?" Zum Haushalt der Familie Bergmoser gehört noch Vroni (Daniela Brockmann-Reichstädter), die Tochter des früheren Nachbarbauern, die als Magd tätig ist. Vroni hat ein Auge auf Toni geworfen, doch der weiß in seiner Unbedarftheit nicht, wie er damit umgehen soll.

Tollpatsch Toni (Jörg Riebold), die Hauptperson, sorgt mit seiner Schusseligkeit immer wieder für Aufregung. Vroni versucht zwar nach Kräften, ihm zu helfen. Doch auch sie kann nicht verhindern, dass vor allem bei Tonis Vater, der immer wieder Leidtragender dieses Verhaltens ist, Unmut und Zorn ständig zunehmen. Eines Tages kommt Tonis bester Freund zu Besuch: Franz Berger (Andreas Uhrig), von Beruf Zeitungsreporter. Bei einem Glas Schnaps hat er eine nachgerade "zündende Idee", um Ansehen und Selbstbewusstsein von Toni zu stärken. Schnell wird die Idee in die Tat umgesetzt: Franz zündet sein schrottreifes Auto an und lässt sich von Toni "retten".

Der Plan geht auf: Toni wird dank der erfolgreichen Pressearbeit von Franz überall als Held gefeiert. Von örtlichen Vereinen werden ihm kostenlose Mitgliedschaften angetragen, der Kirchenchor möchte ihn gar als Ehrenmitglied haben. Der plötzliche Ruhm steigt Toni zu Kopf. Anstatt seinen Pflichten und Aufgaben nachzukommen, spricht er immer mehr dem Alkohol zu und wird zum aufgeblasenen Angeber. Alle Versuche seiner Lieben, ihn zur Vernunft zu bringen, scheitern. Selbst der von Freund Franz arrangierte Besuch eines vermeintlichen Feuerinspektors (Stefan Uhrig) zur Aufklärung der Hintergründe des Fahrzeugbrandes vermag ihn nur kurz zu beunruhigen. Toni verspielt Freundschaft und Liebe.

Ein schweres Unwetter wird zu einem weiteren Wendepunkt in Tonis Leben. Auf dem Weg zum abendlichen Besäufnis hört er die Hilferufe eines Kindes aus einem reißenden Bergbach. Ganz auf sich allein gestellt, wird er zum Lebensretter und organisiert Hilfe. Zum glücklichen Ende findet Toni auch menschlich zu seiner Familie zurück. Er erkennt, dass man zum richtigen Mann und wahren Helden erst durch eigenverantwortliches und mutiges Handeln werden kann.

Situationskomische Elemente, gelegentlich eingestreute örtliche Bezüge in Verbindung mit schauspielerischem Können boten beste Unterhaltung und veranlassten das begeisterte Publikum mehrmals zu Szenenapplaus. Mit lang anhaltendem Beifall dankte es der Regisseurin und den Akteuren auf der Bühne für die gelungene Darbietung.