Von Alfred Kamuf

St. Leon-Rot. Mit einem furiosen und mitreißenden Event der Spitzenklasse startete der Harres ins neue Kalenderjahr: Die "12 Tenors" boten vor ausverkauftem Haus eine unglaublich abwechslungsreiche Show, gesanglich ein Crossover-Projekt weltweit bekannter Titeln aus Oper, Operette, Musical, Rock- und Popmusik, das durch eine Liveband, die mit Keyboard und Percussion unterschiedlichste Klang- und Rhythmikwelten zu erzeugen wusste, musikalisch angereichert und in seinem Ausdruck intensiviert wurde.

Nach einer reißerischen Ansage in der Art aktueller Boxkampf-Fernsehspektakel eröffneten die zwölf Sänger und ihre Band den Abend mit einem Ausschnitt aus den "Carmina Burana" und setzten mit ihrem präzisen Gesang und einer überragenden Bühnenpräsenz bereits mit ihrem ersten Song ein Ausrufezeichen.

Von Queen bis "O sole mio"

Auf gesanglichem Höchstniveau ging es weiter mit "Solveigs Lied" aus Edvard Griegs Peer-Gynt-Suite. Danach gab es einen Parforce-Ritt durch unterschiedlichste musikalische Genres und Titel, von den Comedian Harmonists über einen italienisch-russischen Volkslied-Mix, amerikanische Gospel, ältere internationale Pop-Hits bis hin zu einem Michael-Jackson-Medley.

Der zweite Teil der Show, mit ebenso außergewöhnlicher Bandbreite, startete mit John Farnhams berühmtem "You're the voice". Auf die Filmmusik "Now we are free" aus "Gladiator" folgte die Verdi-Arie "Libiamo", und über den Beach-Boys-Titel "Good Vibrations", ein Medley von Titeln aus verschiedenen James-Bond-Filmen und die speziell für die Damen dargebotene Tenorarie "Du bist mein ganzes Herz" steigerten sich die Darbietungen zum klassischen Höhepunkt des Abends "O sole mio": Im Wettstreit stellten zwei der Tenöre hier ihre Solokünste unter Beweis. Und schon folgte "Nessun Dorma". Mit ihrer letzten Songfolge, einem Queen-Medley setzten die Tenöre markante Rock-Akzente. Bei der Zugabe "You can leave your hat on" von Joe Cocker wurde dem begeisterten Publikum ein Strip geboten (zumindest am Oberkörper), der es in sich hatte. Nach der zweiten Zugabe "Guten Abend, gut Nacht" war das großartige Programm viel zu schnell zu Ende.

Die Akteure erwiesen sich bei ihren Darbietungen nicht nur als gesangliche Spitzenkönner, sondern auch als großartige Tänzer und Animateure. Sie bezauberten mit ihrem Charme und steckten mit ihrer guten Laune an. Die effektreiche Lightshow trug ihr Übriges bei. Abwechslungsreich waren auch die Ansagen zwischen den Songs: Sie kamen von verschiedenen Personen auf Deutsch und auf Englisch. Zusätzlich fand einer der Tenöre die Zeit für einen augenzwinkernden Spontan-Flirt mit einer Dame aus dem Publikum. Die stehenden Ovationen und den anhaltenden Applaus haben sich die "12 Tenors" verdient.