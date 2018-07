St. Leon-Rot. "Es war mir wichtig, dass meine Kinder einen positiven Bezug zum Frieden bekommen", sagt die Künstlerin Juana Reimers. Also drückte sie ihren Kindern Stifte in die Hand und ließ sie mitmachen. Entstanden sind unter anderem Bilder mit Blumen, Herzen und Teddybären. "Love & Peace" sowie "ByMyself" heißt die Ausstellung der Künstlerin Juana Reimers, die noch bis 6. April im Rathaus in St. Leon-Rot zu sehen ist. Die Ausstellung wurde jetzt durch Bürgermeister Alexander Eger eröffnet.

Mit der Bilderreihe "Love & Peace will Juana Reimers ein Zeichen für Frieden und Liebe in der Welt setzen. Die Werke sind nach den Pariser Anschlägen von 2015 entstanden. Damals kamen viele Besucher eines Rockkonzerts im Club Bataclan ums Leben, weitere Todesopfer forderten Attentate auf Restaurants und Bars.

Um ihre Verbundenheit mit den französischen Nachbarn auszudrücken, malte Juana Reimers aus ihrem spontanen Empfinden heraus verschiedene farbenfrohe Werke - man spürt förmlich die Sehnsucht nach einer friedvollen Welt. So entstand auch der Hashtag "maltbuntgegenterrorundhass".

Neben "Love & Peace" gibt es auch Werke aus der Serie "ByMyself" zu sehen. Sie spiegeln den Lebensweg der Künstlerin. Jedes einzelne Werk ist ein Stück vom Ganzen. Eingearbeitete Figuren und Symbole tauchen in einem Muster aus sich wiederholenden Formen und Ornamenten auf. Dadurch wirken die Bilder reich und vielschichtig, ohne jedoch überladen zu sein.

Die Kombination aus edlen Goldtönen und kalt leuchtenden Farben vereint "Altes" wie die Barockmalerei mit "Neuem" wie der modernen Kunst. Juana Reimers Werke werden in Galerien in Deutschland und in der Schweiz gezeigt. Andere Projekte sind in Planung und es wird gewiss nicht das letze Mal gewesen sein, dass man von Juana Reimers hört.

Info: Die Ausstellung ist bis 6. April im Rathaus St. Leon-Rot zu sehen. Kontakt: juanareimers@web.de.