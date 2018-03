Wiesloch. (seb) "Dass die armen Menschen immer noch in Zelten leben, das war ein Schock für mich." Beth Schröter aus Wiesloch ist vor knapp zwei Wochen von den Philippinen zurückgekehrt, wo sie über vier Wochen hinweg Opfern des Taifuns "Haiyan" geholfen hat. Nach Angaben der Regierung in Manila hat der katastrophale Sturm insgesamt mehr als 6000 Todesopfer gefordert und große Zerstörungen angerichtet - auch in Beth Schröters Heimatort Mahaplag südlich der Metropole Tacloban City. Und so startete sie mit Unterstützung der Stadt Wiesloch eine Spendenaktion, die ihr zufolge auf erfreulich starke Resonanz stieß.

Bürgermeister Ludwig Sauer und Ines Adam von der Stadtverwaltung standen ihr prompt und unbürokratisch zur Seite, erzählt Beth Schröter. "Das hat mich sehr ermutigt." Ihr zufolge kamen gut 5000 Euro zusammen, von Zuwendungen durch Crossgolf-Verein Wiesloch und Feuerwehr Frauenweiler, aus Sammlungen in Dielheim und Hoffenheim sowie auf dem Wieslocher Weihnachtsmarkt, aus Spendenboxen im Rathaus Wiesloch und der Arztpraxis ihres Mannes Dr. Andreas Schröter, sowie von zahlreichen Verwandten, Bekannten und anderen Privatleuten. "Ich bin sehr dankbar", sagt sie überwältigt.

Damit glaubte Beth Schröter, gut gewappnet zu sein, um in Mahaplag wenigstens ein bisschen Linderung bewirken zu können. Und so reiste sie zu ihrem Bruder, der dort lebt und im Sozialamt (Departement of Social Welfare and Development) tätig ist. Ihr Ziel war vor allem, Hilfe beim Wiederaufbau zu leisten. Doch zu ihrem Entsetzen musste sie feststellen, dass es ein halbes Jahr nach der Katastrophe immer noch "unglaubliche Zerstörungen" gab und es den Menschen nicht nur an Unterkunft, sondern bereits am Essen mangelte. "Ich dachte, inzwischen wäre alles neu", so Beth Schröter. "Und die Reichen haben auch gleich alles neu gebaut. Aber die Armen hatten keine Chance." Die Korruption in den eigentlich für die Aufbauhilfe zuständigen Behörden sei erschreckend, so Beth Schröder, "ein Riesenproblem". Hinzu komme, dass es keine aktuelle, lückenlose Registrierung der Einwohner, geschweige denn der Opfer, gebe. Und obendrein - "das hätte ich mir nie vorstellen können" - müssen Hilfsbedürftige ihren Worten nach erst 15 Tage verschiedene Hilfsarbeiten leisten, ehe sie Zuschüsse bekommen, "Cash for work" heißt das beim Sozialamt. Das hat zu dem für Beth Schröter bizarr anmutenden Anblick sauberer, guter Straßen inmitten schwer beschädigter oder zerstörter Häuser geführt.

"Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll." Also startete Beth Schröter ihre Hilfsaktion in kleinerem Rahmen als erhofft, in der Nachbarschaft ihres Bruders. Und immerhin ein Haus konnte dort im Mai wiederaufgebaut werden. Vordringlich aber mussten Nahrungsmittel, vor allem Reis, beschafft werden für zahlreiche bedürftige Familien. Anschließend wurde Baumaterial beschafft, Wellblech und Holzbalken vor allem.

Inzwischen ist Beth Schröter dem Heidelberger Verein Kababaihang Rizalista beigetreten, in dem sich von den Philippinen stammende Personen für ihre Heimat engagieren. Die Gemeinschaft gebe ihr das Fundament, um sich weiter für die Hilfsbedürftigen einzusetzen.

Noch immer hält Beth Schröter engen Kontakt zu den Familien, die sie unterstützt. Sieben große Umzugskartons mit Kleidung, Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern stehen schon bereit, um demnächst verschickt zu werden. "Jeder dort hat ein Handy und schickt mir Fotos der Einkaufs-Quittungen", erzählt sie, wie sie sicherstellt, dass die Spenden auch sinngemäß verwendet werden.