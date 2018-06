Walldorf. (kvs) Walldorf ist nicht nur eine Stadt mit vielen Gesichtern, wie jetzt auf der Hauptbühne des Spargelmarkts zu lesen war, sondern auch eine Stadt, deren Bürger zu feiern verstehen. Das traditionell etwas ruhigere der beiden Walldorfer Straßenfeste hat wieder viele Walldorfer und Gäste zu seinen mannigfaltigen Angeboten gelockt.

Die samstägliche Radtour mit Bürgermeisterin Christiane Staab für alle Neubürger und sonstigen Interessierten scheint sich als festes Angebot der Stadt zu etablieren. 26 große und kleine Radler trafen sich vor dem Rathaus und machten sich auf, unter der Leitung von Klaus Brecht (Fachbereichsleiter Ordnung und Umwelt) und Matthias Keitel die Walldorfer Gemarkung zu erkunden. Dabei ging es entlang des ehemaligen Weges, den in früherer Zeit die evangelischen Gemeindemitglieder zurücklegen mussten, als es in Walldorf noch keine Kirche für sie gab - so erhielt die Lutherische Brücke einst ihren Namen. Im Gewann Röhrig erfuhr die Gruppe dann von Günter Keim, Vogelwart des Nabu Walldorf-Sandhausen, Interessantes über die Ansiedlung der Störche und ihre Flugrouten quer durch Europa. Nach Abstechern ins Gewerbegebiet und zum Waldklassenzimmer erreichten die Radler nach schweißtreibenden zweieinhalb Stunden den Marktplatz, wo eine Erfrischung auf sie wartete.

Neben dem großen Kinderprogramm war der Samstagnachmittag der Vorführung sportlicher Kampftechniken durch den Budo-Club Samurai vorbehalten. Daran anschließend konnte Frau (und Mann) sich bei einer Modenschau, maßgeblich initiiert von Birgit Hausen, über die aktuelle Mode der Saison informieren. Die Geschäftsinhaberin von "Birgit & Jochen" präsentierte in Zusammenarbeit mit Petra Tognino (Der Brillenladen) und Martina Fath (Fabou Shoes & more) die Farbtrends des Sommers in Neon und Pastell. Die Kinder-, Jugend- und Damenmode wurde von den kleinen und großen Models professionell präsentiert. Die Kleinsten waren gerade mal zwei Jahre alt und sich offensichtlich nicht ganz sicher, wer amüsierter war - das Publikum oder sie selbst. Bei den etwas älteren Jungs galt die Devise "Hauptsache cool" und die Mädchen hatten sich offensichtlich mit diversen Fernsehformaten vorbereitet. Beim Publikum kam die kurzweilige Show bestens an, die mit Zumba-Darbietungen der Tanzschule Kronenberger ergänzt wurde.

Am Abend sammelte sich dann das musikbegeisterte Publikum an den Bühnen, ganz egal, ob es Deutsch-Pop der Gruppe "Jörg Schreiner & Friends" oder den Lokalmatador "Johannes Willinger & Friends" zu hören gab.

Der Sonntag stand zunächst im Zeichen der angestrebten bürgermeisterlichen Titelverteidigung im Spargel-Schnell-Schälen. Die Sparkasse hatte ihre Idee vom letzten Jahr in die Tat umgesetzt und den Wettbewerb um einen öffentlichen Teil erweitert. Zunächst traten in bewährter Zusammensetzung Christiane Staab, Filialdirektor Wolfgang Mrasek und Spargelkönigin Melanie I. gegeneinander an. Den Wettstreit, den alle drei mit eigenem Schälwerkzeug bestritten, konnte in diesem Jahr die Spargelkönigin für sich entscheiden und damit ihre Amtszeit mit diesem Sieg krönen. Titelverteidigerin Staab musste sich trotz viel Engagement und einiger Blessuren mit dem dritten Platz begnügen. Die folgenden drei öffentlichen Wettbewerbe entschieden Astrid Lundschien (Walldorf), Karin Hornig (Walldorf) sowie Barbara Prier (Neckarbischofsheim) für sich und gewannen je eine Ballonfahrt.

Mit einer Mischung aus ziemlich schrägen Songbearbeitungen läutete das "Acoustic Fun Orchestra" den letzten Festabend ein. Mit Titeln der Neuen Deutschen Welle gespielt von "Knutschfleck", einer beliebten Partyband, oder mit der akustischen Zeitreise durch deutsche Popmusik mit "Cool Breeze" ging ein langes Festwochenende zu Ende.