Sorgte für den stimmungsvollen Auftakt zum Solheim Cup im voll besetzten Oktoberfestzelt auf dem Golfplatz in St. Leon-Rot: Der Rocksänger Rea Garvey mit seinen beiden Begleitmusikern, die Sängerin ist seine Schwester Margareta. Foto: Pfeifer

450 000 Euro an Spenden gehen an verschiedene Hilfsorganisationen, so auch an die Koordinierungsstelle für die Flüchtlingsarbeit in der Metropolregion. Foto: Pfeifer

St. Leon-Rot. (pen) Es war ein Abend der großen Emotionen. Zwei Jahre lang hatten die Spielerinnen hart für diesen Moment gekämpft und so gab es einige Tränen bei der Eröffnungsfeier des Solheim Cups im Oktoberfestzelt. Für einen starken Auftakt der Veranstaltung auf dem Golfplatz St. Leon-Rot sorgte Rea Garvey. Lässig mit schwarzer Lederjacke, die Haare zurückgebunden, den Vollbart etwas länger als sonst, betrat der Sänger die Bühne. Mit Schwester Margareta als Backgroundsängerin und Gitarrist Sven Bonse eröffnete er als musikalischer Topact das Showprogramm. Bei der Eröffnungszeremonie präsentierte er Songs aus seinem dritten Soloalbum "Prisma" und seinen größten Hit "Supergirl".

Danach wurde ein Spendenscheck über 450 000 Euro von Dietmar Hopp, Karsten Solheim und Rea Garvey übergeben. Das Geld stammt aus einer Charity Auktion, einem Torwandschießen mit Prominenten und Spenden im Rahmen des Solheim Cups. Die Spendensumme geht an verschiedene wohltätige Organisationen, darunter auch das Clear-Water-Projekt von Rea Garvey und die Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit in der Metropolregion.

Begleitet von Dudelsackmusik zogen dann die Spielerinnen in das mit rund 2000 Menschen besetzte Festzelt ein. Die Mannschaften wurden von ihren Fans mit Begeisterung empfangen. Das Zelt glich einem einzigen Fahnenmeer. Nach den Grußworten von SAP-Vorstand Luca Mucic und Karsten Solheim stellten die Kapitäninnen ihre Mannschaften vor. Die Amerikanerinnen trugen schwarze Röcke, rote Blazer und dazu weiße Sportschuhe. Unter den zwölf Spielerinnen sind viele erfahrene Golferinnen. Kapitänin Juli Inkster hat für ihr Team, bis auf Neuling Alison Lee, dieselben Spielerinnen ausgewählt wie vor zwei Jahren in Denver. In der Mannschaft sind mit Stacy Lewis und Lexi Thompson sogar zwei Spielerinnen aus der Top-Ten-Liste.

Dennoch ist das europäische Team zuversichtlich, den Solheim Cup zu gewinnen. "Meine Spielerinnen sind bereit. Das sind sie schon lange," bekräftigt Kapitänin Carin Koch, "heute lief alles gut. Obwohl es geregnet hat, waren wir draußen und haben ein paar Löcher gespielt, dabei hatten wir viel Spaß." Immerhin sind erstmals bei einem Kontinentalwettstreit im Golf gleich zwei Deutsche mit von der Partie: Sandra Gal, die sich über die Weltrangliste qualifizierte, und Caroline Masson, die eine Wildcard von der schwedischen Kapitänin Carin Koch erhielt. Als die Mannschaften nach dem Abspielen der Hymnen das Festzelt verließen, schien endlich auch die Sonne.

Nach der offiziellen Zeremonie wurde im Oktoberfestzelt kräftig weiter gefeiert. Die "Wolfsegger Buam", eine bayerische Oktoberfest-Partyband, sorgte für Unterhaltung mit Volksmusik, Schlager und aktuellen Charthits.

Info: Am heutigen Samstag werden ab 8 Uhr die Foursomes-Matches gespielt und am morgigen Sonntag ab 10.40 Uhr die Singles. Um 17.30 Uhr ist am Sonntag im Oktoberfestzelt die Abschlusszeremonie mit Siegerehrung.