Malsch. (oé) Es ist das Berufsbild des Bürgermeisters mit seiner enormen Vielfalt an Aufgaben, was Sibylle Würfel reizt. Die 45-jährige CDU-Kommunalpolitikerin aus Sinsheim-Steinsfurt tritt deshalb mit Unterstützung ihrer Partei bei der Bürgermeisterwahl in Malsch an, die am 21. September stattfindet. Nach Thomas Glasbrenner (Rauenberg), der von den Freien Wählern unterstützt wird, ist die Christdemokratin damit der zweite Bewerber um den Chefsessel im Malscher Rathaus. Dass sich Sibylle Würfel für ihre Kandidatur die Letzenberggemeinde ausgesucht hat, ist kein Zufall: die Größe der Gemeinde, deren Menschen, das lebendige Vereinsleben - all das erinnert die Kandidatin an ihren Heimatort Steinsfurt. Auch dass Malsch im Rhein-Neckar-Kreis liegt, war für ihre Bewerbung wichtig, weil sie sich hier bestens vernetzt sieht.

Aber es gibt noch mehr Anknüpfungspunkte: Sie ist in der Sinsheimer Karnevalshochburg Reihen aufgewachsen und stammt aus einer "äußerst karnevalistischen Familie". Dies passe ebenso zu Malsch wie ihre Verbundenheit mit dem Handballsport, seit sie in eine "Handballerfamilie" eingeheiratet hat, erzählt die Kandidatin.

Sibylle Würfel ist seit 24 Jahren verheiratet und Mutter dreier Kinder, von denen zwei bereits erwachsen sind. Die Hauswirtschaftsmeisterin arbeitet seit 16 Jahren für die kreiseigene Abfallverwertungsgesellschaft AVR und ist dort Teamleiterin im Organisationsmanagement. Seit 1999 ist sie auch kommunalpolitisch aktiv, zunächst als Stadträtin der "Jungen Liste", dann der CDU. Seit 2004 vertritt sie ihre Partei auch im Steinsfurter Ortschaftsrat und ist im Gemeinderat stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU. Als kommunalpolitische Schwerpunkte nennt sie die Bereiche Schule, Kultur, Soziales und Sport. Ehrenamtlich engagiert sich Sibylle Würfel außerdem als Elternbeirätin, als Schöffin der Jugendkammer Heidelberg, in der Altenhilfe und in der Vorstandschaft der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU im Kreis.

All diese Erfahrungen will sie nun bei ihrer Kandidatur in Malsch in die Waagschale werfen. Dabei will sie ausdrücklich "nicht mit einem fertigen Konzept antreten", sondern ein solches "mit den Bürgern erarbeiten". Die Menschen zusammenzuführen, deren Ideen aufzunehmen und in die kommunalpolitischen Prozesse einfließen zu lassen, das ist ihr Verständnis vom Bürgermeisteramt. "Das Miteinander ist mir wichtig", sagt die Kandidatin. Sie wolle ein "bürgeroffenes Rathaus", in dem jemand sitze, der "ein Herz für die Menschen hat und ihnen zuhört". Kommunalpolitik habe sie "noch nie anders gemacht" als mit den Bürgern und "damit Erfolg gehabt". Gerade eben wurde die CDU-Politikerin zum dritten Mal als Gemeinderätin wiedergewählt - und zwar mit der höchsten Stimmenzahl im Stadtteil Steinsfurt.

Bei ihren bisherigen Besuchen mit der Familie hat Sibylle Würfel Malsch als geradezu "paradiesisch" empfunden und nur wenige kommunalpolitische "Baustellen" entdeckt. Als Handlungsschwerpunkte nennt sie den ÖPNV (Thema Verkehrsverbundgrenze), aber auch das geplante Baugebiet "Sauermichel", das "sehr gut begleitet werden" müsse. Wichtig sind ihr die Kommunalfinanzen, um auch kommenden Generationen einen Gestaltungsspielraum zu erhalten.

Nun freut sich die Kandidatin darauf, bei ihren Hausbesuchen "mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen" und "zu erspüren, was sie wollen". Dies sei das beste "Startgeld", findet Sibylle Würfel. Zuversichtlich ist man auch bei der Malscher CDU: "Malsch ist reif für eine Bürgermeisterin", findet ihr Vorsitzender Uwe Schnieders.