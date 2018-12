Wiesloch. (jbü) Flüchtlinge und Kriminalität - diese Assoziation hält sich auch nach jahrelangen Debatten in Politik und Gesellschaft hartnäckig in vielen Köpfen. So waren auch die Referenten Dr. Stephan Harbarth und sein Parteikollege Karl Klein bei der CDU-Veranstaltung zum Thema "Innere Sicherheit" in Wiesloch gefordert, diesen Sachverhalt differenziert darzustellen. Der Vortragsabend in der Gaststätte "Zur Kurpfalz" gab Gelegenheit, sich mit der innenpolitischen Ausrichtung der CDU im Wahljahr vertraut zu machen - durch Harbarth als stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Bundesvorstand sowie Klein als Mitglied des baden-württembergischen Landtags.

Dass gerade das Thema Sicherheit die Bevölkerung bewegt, zeigte die rege, größtenteils konstruktive Diskussion im Anschluss. Im Fokus standen Gewalt gegen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die Vor- und Nachteile offener Grenzen, das Einwanderungsgesetz, organisierte Kriminalität und die Flüchtlingsthematik allgemein.

Fingerspitzengefühl seitens der Politik ist gefragt, das zeigte beispielsweise Kleins Aussage "Nordafrikaner sind überproportional oft straffällig". Er wies daher darauf hin, dass es keine direkte Verbindung zwischen Flüchtlingen im Allgemeinen und der gestiegenen Kriminalitätsrate gebe. Die Diskrepanz zwischen "gefühlter" Sicherheit und Kriminalitätsbelastung wurde zudem hervorgehoben: Klein sprach die Wohnungseinbrüche und auch Terrorakte an, betonte aber ebenso wie Harbarth, man lebe in einem sicheren Land und habe im europäischen Vergleich eine gute Erfolgsbilanz.

Sowohl bezüglich Terrorismus als auch Bandenkriminalität präsentierte Harbarth als Lösungsansatz einen Dreiklang: Mehr Personal für die Polizei, eine bessere Ausstattung und Gesetzesänderungen, die den Ermittlern mehr Möglichkeiten bieten. Ein Stichwort war die "Vorratsdatenspeicherung". Sorge bereitete auch die steigende Gewaltbereitschaft gegenüber Polizisten und anderem Personal im öffentlichen Dienst. Man wolle die Strafen diesbezüglich verschärfen. Doch trotz der spürbaren Beunruhigung und der hohen Arbeitsbelastung habe die Polizei derzeit ausreichend qualifizierte Bewerber, so Klein.

Harbarth warb im Hinblick auf die Strategie der Terrorismusbekämpfung für eine militärische Intervention in den besetzten Gebieten des sogenannten Islamischen Staats. Diese sei "alternativlos", da insbesondere von radikalisierten IS-Rückkehrern eine Gefahr für die innere Sicherheit ausgehe. Die Anmerkung aus dem Publikum, dass auch hierzulande eine Radikalisierung mit Moscheen als "Keimzellen" geschehe, wies Harbarth als Pauschalisierung zurück. Es existierten gute Kooperationen mit Moscheeverbänden "gemäßigter" Glaubensrichtungen. Er räumte jedoch ein, dass die Beobachtung radikalisierender Moscheen mangels notwendiger Gesetzesänderungen erschwert würde.

Kritik übte Karl Klein an der jüngsten Polizeireform: Dadurch sei ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand entstanden - ohne die erhofften Verbesserungen. Im Gespräch über die Wohnungseinbrüche merkte er an, es handle sich dabei meist um organisierte Banden aus Osteuropa. Laut Harbarth sollen vorbeugende, private Sicherheitsvorkehrungen stärker bezuschusst sowie das Strafmaß erhöht werden.

Die meisten Fragen galten der Einwanderungspolitik. Beide Redner verteidigten die Abschiebungen, die zuletzt auf öffentliche Kritik gestoßen waren, als konsequentes Umsetzen juristischer Beschlüsse. Eine Reihe von Verschärfungen des Asylrechts habe man vorgenommen, unter anderem die Aussetzung des Familiennachzugs für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge. Denn trotz des christdemokratischen Ansatzes sieht man sich "im Spannungsfeld von Herz und Verstand", so Stephan Harbarth.

Langfristiges Ziel sei, die illegale Zuwanderung gar nicht erst zuzulassen. Offene Grenzen würden in Europa zwar generell weiterhin befürwortet, warf Klein ein - obwohl einzelne Länder zurzeit bereits auf dem Weg zu Grenzschließungen seien. Auf die Forderung nach einem neuen Einwanderungsgesetz reagierte Harbarth ablehnend, man verfüge bereits über moderne Regelungen.

Hinsichtlich des Begriffs der "Interation" führte Harbarth Fragestellungen wie die Ehe mit Minderjährigen auf, die er mit dem Grundrecht Deutschlands nicht für vereinbar hält. Dabei verwies er auf die "Bringschuld" der Zuwanderer: Sie müssten sich an hiesige Regeln und Bräuche anpassen.