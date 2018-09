Von Fabian Santner

Wiesloch. Einst fuhr von Wiesloch aus eine Straßenbahn bis nach Heidelberg, wo heute das neue Rathaus steht, war früher ein Schulgebäude. Die Fußgängerzone war mal für den Verkehr geöffnet und wo heute, wenn es wärmer wird, die Tische des Bronners auf dem Marktplatz stehen, war ein Parkplatz. Diese und andere Motive findet man in der knapp 300 Ansichtskarten umfassenden Sammlung von Alfons Kirchner. Seit er vor etwa dreißig Jahren bei einem Urlaub in Paris auf einem dortigen Flohmarkt eine Ansichtskarte aus seiner Heimatstadt fand, sammelt er.

"Das hat sich aber eher langsam entwickelt", gesteht der 74-Jährige. Am Anfang standen zufällige Funde in Paris und Straßburg, erst später entwickelte sich daraus die Sammelleidenschaft. "Dann bin ich auch dem Briefmarkensammlerverein beigetreten." Über seine Leidenschaft für Ansichtskarten aus Wiesloch kam er dann auch auf die Briefmarken, hier sammelt er beispielsweise alle Marken der Bundesrepublik.

In seinen anderen Ordnern aber findet man Ansichtskarten, die eindrucksvoll einen Teil der Wieslocher Stadtentwicklung im 20. Jahrhundert dokumentieren. So gab es einst nur eine Fußgängerbrücke über den Leimbach, wo man heute mit dem Auto zur Tiefgarage des Rathauses fahren kann. Beim Winzerfest wurde früher gar das alte Stadttor aus Pappe nachgebaut, was auf den alten Fotos auf den ersten Blick fast wie echt aussieht und einen unwillkürlich noch weiter mitnimmt in die Vergangenheit.

Sogar ein Elektrizitätswerk gab es in Wiesloch, rund um das einstmals großherzogliche Amtsgericht gab es Gärten und Weinberge. Nur die Hauptstraße sieht heute, zumindest teilweise und auf den ersten Blick, noch so aus wie etwa 1911. Vor der heutigen Gerbersruhschule stehen Mädchen hübsch aufgereiht für den Fotografen. Ob wohl noch jemand sich auf diesen alten Bildern selbst erkennen kann?

"Jeder, der auf dem Foto drauf war, bekam als Belohnung eine Ansichtskarte geschenkt", erklärte Alfons Kirchner das Phänomen, welches sich auf vielen der alten Fotos wiederholt. Undenkbar in heutigen Tagen, wo jede Form von Bildaufzeichnung sofort für Nervosität sorgt. In der Wieslocher Hauptstraße aber posierten die Jungen und Mädchen lächelnd für die Kamera, mit ihren uniformartigen Anzügen und Mützen. Auch die Stadtapotheke ist zu sehen, durch die Zeit unverändert, wie auch, zumindest der hintere Teil der Schwetzinger Straße mit dem Gasthaus Zum grünen Baum. Dazu kommen idyllische Eindrücke des Leimbachufers, noch viel dichter bewachsen und von Bäumen umsäumt als heute, sodass man fast den Eindruck hat, vor einem Waldrand zu stehen.

Das Stadtbild, das man auf den Karten wiederfindet, wirkt ungleich idyllischer als das heutige Wiesloch. Kaum vermisst man die modernen Bauten, die sich heute zwischen die alte Architektur quetschen und vergeblich versuchen, sich ins Stadtbild einzufügen. Auch fehlen Verkehrsschilder, Ampeln oder Werbetafeln.

Alfons Kirchner ist gelernter Mechaniker und arbeitete unter anderem Jahre für Bosch in Karlsruhe. Seine Gesellen- und Meisterstücke hat er bis heute aufbewahrt und vermag, mit leuchtenden Augen, noch heute die Geschichten ihrer Entstehung zu erzählen.

Er selbst wurde 1940 in Hannover geboren, die Familie erbte bald darauf das Haus der Eltern in Wiesloch und zog daher nach dem Krieg in die Weinstadt. Für die Stadtgeschichte selbst interessiert sich Kirchner weniger. "Das würde viel zu viel Arbeit machen", gesteht er. Schon die Suche nach den Ansichtskarten erweist sich als sehr mühsam und zunehmend schwieriger. "Die Leute sterben weg und oft werden die alten Sachen dann weggeworfen", bedauert der leidenschaftliche Sammler, der seine Fundstücke fein säuberlich in Alben aufbewahrt und bei verschiedenen Gelegenheiten, wie etwa dem Sammlertreffen des Briefmarkensammlervereins vor wenigen Wochen, einen Teil seiner Sammlung auch öffentlich ausstellt. Um weitere Karten zu finden, fährt er auf große Sammlermessen nach Frankfurt oder Stuttgart. Doch aufgrund der großen Auswahl ist es schwer, ohne Helfer alles durchzuschauen.

Seine ältesten Karten stammen aus dem Jahr 1898 und zeigen keine Fotos, sondern die Werbung für eine Gewerbeausstellung, die damals in Wiesloch stattfand. Auffallend ist, neben der Entwicklung des Stadtwappens, auch die oftmals kunstvolle Handschrift, die auf vielen Ansichtskarten zu finden ist. "Die kann ich aber nicht lesen", so Kirchner. "Dafür braucht man jemanden, der die Schrift noch selbst gelernt hat."

Besonders freut ihn, dass auf einigen der alten Ansichtskarten auch sein eigenes Haus zu sehen ist und die Umgebung, wie sie damals aussah.