Walldorf/St. Leon-Rot. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße L598 zwischen Walldorf und St. Leon-Rot wurden drei Menschen am Dienstagabend schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich Polizeiangaben auf etwa 70.000 Euro.

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine Fordfahrerin auf der Landesstraße L598 von Walldorf in Richtung St. Leon-Rot. Kurz vor der Autobahnüberführung wollte die Frau nach links in Richtung Hochholzer See abbiegen. Da Gegenverkehr herrschte, musste die Frau ihren Wagen anhalten. Sowohl eine nachfolgende Mercedes-Fahrerin als auch ein VW-Bus-Fahrer und ein Audifahrer erkannten die Situation rechtzeitig und verlangsamten ihre Geschwindigkeit. Der Fahrer eines hinter dem Audi fahrenden VW-Crafter-Lieferwagens erkannte laut Polizei den Vorgang zu spät und fuhr auf den Audi auf. Der Audi wurde auf den VW-Bus aufgeschoben, drehte sich und überschlug sich in den rechten Grünstreifen. Der VW-Crafter kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier noch mit einem Ford Focus. Anschließend kam der VW-Crafter nach links von der Fahrbahn ab und kam auf einem Feldweg zum Stillstand. Die Fahrerin des Ford Focus prallte noch gegen den VW-Bus.



Der Fahrer des Audi wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Fahrer des VW-Crafter und des VW-Busses wurden schwer verletzt in Kliniken verbracht.



Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 70.000 Euro.



Die Feuerwehr aus Walldorf war zur Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge vor Ort.



Zur Klärung des genauen Unfallablaufes wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg ein Sachverständiger hinzugezogen.



Während der Unfallaufnahme musste die L598 bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden. (pol)