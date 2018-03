B 39 bei Rauenberg. (pri/pol/rl) Drei Verletzte forderte ein schwerer Unfall am Ostersonntagmorgen auf der Bundesstraße B 39 in Höhe Rauenberg. Gegen 10.20 Uhr war ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer auf dem Weg nach Mühlhausen kurz nach der Einmündung Malschenberg nach rechts in den Grünstreifen geraten. Der Fahrer verlor die Kontrolle, schleuderte mit dem Wagen in den Gegenverkehr und prallte frontal in den entgegenkommenden Peugeot einer 53-jährigen Rauenbergerin.

Bei dem Unfall wurde beide Fahrer sowie der 24-jährige Peugeot-Beifahrer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Die B 39 war danach in diesem Bereich bis 13.15 Uhr voll gesperrt.