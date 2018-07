Mühlhausen. (rka) Egal, ob man sie nun Traktoren, Trecker, Schlepper, Zugmaschinen oder Bulldogs nennen mag - auf Mühlhausens Straßen waren am vergangenen Wochenende auffallend viele dieser Fahrzeuge unterwegs. Ihr Ziel war das fünfte Schleppertreffen der Schlepperfreunde Mühlhausen auf dem Festplatz beim Fanfarenhaus. "Einmalig, sensationell, mit dieser Resonanz hatten wir nicht gerechnet", so die Vorsitzenden Ralf Pfauser und Rainer Kretz. Der wunderschön gelegene Platz zwischen Sportgelände, Fanfarenhaus und Kraichgauschule platzte aus allen Nähten, als dort 210 historische Fahrzeuge dicht gedrängt Seite an Seite standen.

Es war eine imposante Heerschau von gepflegten, hochglanzpolierten Gefährten der unterschiedlichsten Fabrikate. Besonders freuten sich die beiden Vorsitzenden, dass sich neben vielen Gleichgesinnten aus der Region auch Schlepperfreunde aus fernen Gegenden auf den Weg nach Mühlhausen gemacht hatten. Den weitesten Weg hatten die Schlepperfreunde aus Alzey in der Pfalz mit circa 90 Kilometern zurückgelegt. Das Schlepperteam aus Bockschaft war mit einer ganzen Kolonne vor Ort. "Diese Resonanz kommt nicht von ungefähr", erklärt Ralf Pfauser. Die Zauberformel lautet: Kontakte knüpfen. "Wir besuchen das Jahr über mit unseren Fahrzeugen viele Schleppertreffen in Baden-Württemberg und darüber hinaus. Das ist ein gewaltiger Zeit-, Kosten- und Freizeitaufwand. Aber es macht Spaß und ist höchst ansteckend." Dass es von Treffen zu Treffen mehr Teilnehmer werden, liegt wohl auch an der guten Atmosphäre, die Mühlhausen seinen Gästen bietet. So gab es auf dem Festgelände die Möglichkeit zu campen, in den mitgebrachten Wohnwagen zu schlafen und sich selbst zu versorgen.

Der Weg lohnte sich auch für die Besucher. "Die Vielfalt an Fahrzeugen sorgt für großen Zuspruch", so Schriftführer Uwe Dehnelt. Hatten doch alle stolzen Besitzer ihre "Lieblinge" mit viel Zuwendung und Sachverstand geputzt, poliert und hergerichtet. "Wir haben alle eines gemeinsam", so ein Schlepperfreund aus der Pfalz, "die Vorliebe für historische, landwirtschaftliche Technik. Die kennt mancher besser als seine eigene Frau." Ein anderer Teilnehmer ergänzte: "Jetzt habe ich mir in meinem Alter einen Kindheitstraum verwirklicht." Fast alle Fahrzeuge, so die Eigentümer, bringen dank guter Wartung noch ihre volle Leistung, einige werden sogar noch als "Arbeitstiere" eingespannt, manche hatten ihr Mähwerk noch montiert.

Staunen erregte ein Schlepper, der in seinem Schlepptau eine komplette Wohnung mit sich führte. Bestaunt wurde auch der Lanz-Bulldogg D 9531 aus dem Vorkriegsjahr 1938, der liebevoll herausgeputzt war. Eine BMW-Isetta trug als Aufkleber "Abi 1965". Fast einstimmig wurde die Frage beantwortet, was den Reiz der alten Fahrzeuge ausmacht. Einer der Teilnehmer meinte: "Das Rattern und Knattern macht mich schon süchtig, das ist Genuss pur. Zum einen ist es das Fahren in Gottes freier Natur, zum anderen das große Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Schlepperfreunden. Wir sind wie eine große Familie." Eine Attraktion waren auch die modernen Riesenschlepper, mit denen heute hektarweise Großflächen bearbeitet werden. Daneben wirkten die historischen Fahrzeuge fast wie Spielzeuge.

Am Samstagnachmittag hatten die Schlepperfreunde das Treffen mit einer Ausfahrt durch die Gemeinde und die Umgebung begonnen. Am Abend eröffnete die "Bürgerwehr Freies Rettigheim" das Fest mit Salven aus der historischen Kanone. Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen spielte die Brass Band des Kraichgau Fanfarenzugs unter der Leitung von Stefan Salzinger zur Unterhaltung auf. Augenmaß war gefragt beim "Großen Preis des Kraichgaus". Denn zentimetergenau sollte das Fahrzeug vorne und seitlich eingeparkt werden. Am besten zielte Thomas Nägele aus Bockschaft, gefolgt von Hubert Kretz aus Mühlhausen und Andrea Huber aus Bockschaft.